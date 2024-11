Corvins Carbonara

Mein Retter in der Not! Der gelingt immer, schmeckt immer! Muss vorrätig sein und geht immer schnell, wenn’s schnell gehen muss! Nudeln Carbonara bedeutet einfach nur "mit Speck und Ei“. Das klassische, italienische Rezept habe ich irgendwann wegen der Kinder (damit noch was Gesundes dabei ist) um Karotten und die Zwiebel erweitert. Ich musste feststellen, dass alles hervorragend zusammenpasst und sogar noch besser schmeckt als "nur" Carbonara.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: "So lange die Nudeln zum Kochen brauchen...: ....plus 2 Minuten" Schwierigkeitsgrad: leicht 500 g Nudeln

5 dicke Scheiben Speck

1 große Zwiebel

2 Karotten

2 Eier

200 ml Sahne

1 Bund Schnittlauch (zur Not: Petersilie)

Salz

Pfeffer

Butter

Olivenöl

Parmesan Immer schön parallel arbeiten Einen Topf mit kaltem Wasser für die Nudeln auf die Herdplatte stellen. Während das Wasser heiß wird, die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Karotten waschen (nicht schälen!) und in kleine Würfel oder Scheiben schneiden, je nach Dicke. Den Speck ebenfalls in dünne, kleine Streifen schneiden. Zutatenliste: Küchenwecker Mittlerweile müsste das Nudelwasser kochen. Das Wasser salzen und die Nudeln rein. Wichtig: Küchenwecker stellen auf etwa 2 Minuten vor der empfohlenen Garzeit. Die Nudeln sollten sehr bissfest sein, da sie später mit der Sahne noch etwas nachziehen. Während die Nudeln kochen schnell noch den Schnittlauch klein schneiden. Dann in einer sehr großen Pfanne mit hohem Rand (die ganzen Nudeln müssen anschließend reinpassen, zur Not also einen Topf nehmen) den Speck zusammen mit den Zwiebeln und den Karotten unter ständigem Rühren in etwas Butter heiß anbraten. Genau: Butter! Es sind Speck und Sahne im Gericht, da kommt es auf ein bisschen Butter auch nicht mehr an! Und jetzt wird vermischt Sobald der Speck und die Karotten eine leichte Bräune annehmen, den Herd auf leichte Hitze runter schalten. Die bissfesten Nudeln abgießen, etwas Olivenöl drüber und rein in die große Pfanne Alles schön vermengen und schon mal kräftig salzen und pfeffern. Dann erst die Sahne drüber und gleich danach die beiden Eier dazu. Alles gut verrühren, damit sich Sahne und Ei verbinden und alles zusammen zum Besten wird, was einer Nudel passieren kann. Zum Schluss noch das Grün unterrühren und die Nudeln im vorgewärmten Teller mit geriebenem Parmesan bestreuen. Lecker!