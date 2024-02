per Mail teilen

Wie hängen Klimawandel und Essen zusammen? Die "Kleine Wildnis" Stuttgart baut Lebensmittel für mehr Nachhaltigkeit regional an und verteilt sie gerecht.

Auf vier von der Stadt gepachteten Grundstücken in Stuttgart-Hedelfingen kultivieren die Initiatoren der "Kleinen Wildnis" alte Bäume, pflanzen neue Sträucher, ernten Äpfel, Zwetschgen, Mirabellen oder auch Walnüsse. Sie kochen ein, machen Essig, Marmelade oder auch Bärlauchpesto und trinken im Winter ihren eigenen Kräutertee.

Wir möchten aktiv jeden Tag etwas gegen die Klimakatastrophe tun und da haben wir uns für die Lebensmittelproduktion entschieden, weil die ja sehr große Auswirkungen auf's Klima hat.

Kampf gegen Klimawandel und für Gerechtigkeit

Die "Kleine Wildnis" in Stuttgart ist gut für's Klima und gut gegen die Einsamkeit: (v.l.n.r.) Ingo Speidel, Niyazi Yilmaz, Carina Hieronymi und Martin Wunderlich kümmern sich um essbare Beete und Nachbarschaftsgärten. SWR

Carina Hieronymi, ist Mitinitiatorin der "Kleinen Wildnis". Sie ist davon überzeugt, dass es das Klima schont, wenn Lebensmittel direkt vor der Haustüre produziert werden. Was in den vier Gärten wächst, wird entweder verbraucht, haltbar gemacht oder verschenkt – nicht verkauft. Denn es geht auch um Solidarität: Alles, was erwirtschaftet wird, wird geteilt.

Das ist das Sinnstiftende, hier eine gemeinsame Perspektive zu überlegen, die ökologisch und sozial ist und uns noch die Möglichkeit gibt, in Krisen solidarisch miteinander leben zu können.

Außerdem will die "Kleine Wildnis" auch die nachbarschaftliche Vernetzung fördern. Die Allianz für Beteiligung in Stuttgart fördert das Projekt.

Allianz für Beteiligung Vermitteln und Vernetzen – das sieht die Allianz für Beteiligung e.V. als ihre Kernaufgabe. Der Verein, der aus Landesmitteln finanziert wird, will die Zivilgesellschaft stärken und zu mehr Bürgerbeteiligung anstoßen. Dabei soll ein möglichst fruchtbarer Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in Gang kommen, um Probleme und Bedürfnisse vor Ort gemeinsam anzugehen. Über diverse Förderprogramme der Allianz für Beteiligung gibt es für Einzelpersonen und Gruppen die Möglichkeit zur fachlichen Beratung und finanziellen Unterstützung, wenn eigene Ideen vor Ort umgesetzt werden.

Regionale Lebensmittel für mehr Nachhaltigkeit

Jeden Mittwoch ist in der "Kleinen Wildnis" Gartentag. Dann wird gesät, geschnitten, geerntet aber auch Neues gebaut wie z.B. eine Komposttoilette oder ein Solartrockner für Kräuter und Obst. Den Initiatoren geht es auch darum, Wissen weiterzugeben, das bei älteren Stadtteilbewohnern noch vorhanden ist, z.B. wie man alte Sorten kultiviert. Mal kommen zu diesen Aktionen zwei Interessierte, mal zehn:

Es hängt davon ab, ob wir etwas bauen oder ob wir etwas anpflanzen und es sind Menschen, die kennenlernen wollen, was die "Kleine Wildnis" macht, die gärtnern wollen oder etwas bauen wollen, weil sie auch lernen wollen: Wie funktioniert eine Komposttoilette? Oder es sind Menschen aus dem Stadtteil.

"Kleine Wildnis": Essen aus eigenem Anbau

Die "Kleine Wildnis" ist kein Verein, man kann nicht eintreten. Ein harter Kern von vier bis fünf Leuten behält den Überblick über die Aktivitäten. Um mehr Menschen zu erreichen, legen die Freiwilligen der "Kleinen Wildnis" auch in verschiedenen Straßen essbare Beete an. Dort wachsen Kräuter, Beeren oder Gemüse für alle – jeder darf sich davon mitnehmen.

Denn den Ehrenamtlichen geht es nicht primär darum, dass sich ihre Projekte finanziell rechnen. Sie wollen die Menschen vor allem für Klimaschutz und ortsnahe Lebensmittelproduktion sensibilisieren.

Ganz oft haben wir nicht das Problem, dass es an Alternativen mangelt oder wir nicht wüssten, was getan werden müsste, um der Klimakatastrophe zu begegnen, sondern dass es einfach nicht gemacht wird.