Melanie Heck hat an der Universität in Tübingen etwas Besonderes hergestellt. Torfmoose. Doch was ist das eigentlich?

Torfmoose sind für die Umwelt sehr wichtig, denn sie speichern klimaschädliches CO2. Der Haken allerdings: Sobald wir Moore trockenlegen, geht dieser Torfmoos kaputt. Melanie Heck möchte diesbezüglich aus reinem Saatgut diese toten Moore mit Wasser und Moosen wiederbeleben.