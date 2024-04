1. Aktion

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Aktion "Dreck-weg-Woche unterwegs", die von SWR1 Baden-Württemberg veranstaltet wird. Verantwortlich für die Aktion ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart, kurz SWR.

Die Aktion findet in der Zeit vom 22. bis zum 26.04.2024 statt. Der Bewerbungszeitraum ist vom 11.04. bis 21.04.2024.

2. Teilnahme

Bewerben können sich Einzelpersonen, ehrenamtliche Gemeinschaften oder Vereine. Aus den Bewerbungen wählt die SWR1-Redaktion fünf Teilnehmende aus, die dann von SWR1 Moderator Ingo Lege zwischen dem 22. und 26. April 2024 besucht werden. Der Besuchszeitraum ist zwischen 11 Uhr und ca. 17.30 Uhr. Ingo Lege unterstützt dann bei der Aufräum-Aktion der Teilnehmenden vor Ort.

3. Durchführung

Die Aktion vor Ort findet bei jedem Wetter statt (außer bei Extrem-Wetterlagen).

Der SWR behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dem/der Teilnehmer:in steht in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR/die ARD zu.

4. Radio-, TV- und Online-Begleitung

SWR1 Baden-Württemberg wird die Aktion programmlich begleiten. Der/Die Teilnehmende ist sich im Klaren darüber und stimmt zu, dass er/sie an dieser Aktion teilnimmt, in dessen Rahmen er/sie zur Abbildung im SWR1 Baden-Württemberg-Radioprogramm, auf SWR1.de und in diversen anderen Medien für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung steht. Während der gesamten Aktion erfolgen Ton-, Film-, und Fotoaufnahmen. Mit der Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmende hiermit einverstanden.

Der SWR ist ebenso berechtigt den Namen und den Wohnort des/der Teilnehmenden, zum Zwecke der Berichterstattung, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmer:innen stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs-, Widerrufs- und Löschungsrechte zu, sowie ein Beschwerderecht an den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es unter https://www.swr.de/unternehmen/organisation/datenschutz-128.html.

5. Sonstiges

SWR1 Baden-Württemberg übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Durchführung der Aktion, außer für Schäden an Leib, Leben und Gesundheit, soweit diese fahrlässig durch SWR1 Baden-Württemberg oder zumindest grob fahrlässig durch einen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von SWR1 Baden-Württemberg verursacht worden sind und für sonstige Schäden, die zumindest auf grober Fahrlässigkeit von SWR1 Baden-Württemberg, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aktive und ehemalige Mitarbeiter:innen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH sowie der ARD dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Durch die Teilnahme an der Aktion erklärt sich der/die Teilnehmende mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.