Ein "Dreikäsehoch" ist ein kleines Kind. In erster Linie nennt man einen kleinen Jungen so. Vor allem, wenn der Kleine etwas aufmüpfig oder frech ist. Woher das Wort stammt, weiß man nicht so genau. Es gibt die Theorie, dass das Wort auf Käselaibe zurückzuführen ist. Also, dass das Kind so groß ist wie drei aufeinander gestapelte Käselaibe. Eine andere Theorie führt nach Frankreich - und beruht auf dem französischen Wort "caisse" - Kiste. Das Kind ist also so groß wie drei aufeinander gestapelte Kisten.