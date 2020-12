Dr. Erica Applezweig – die New Yorkerin lebt und arbeitet heute in Stuttgart, als klinische Psychologin. Vor 50 Jahren sah ihr Leben gänzlich anders aus. Sie war Anfang 20 und in der New Yorker Musikszene gut vernetzt: mit Bob Dylan und Richie Havens war sie eng befreundet, stand selbst in den New Yorker in-Clubs mit ihren eigenen Songs auf der Bühne. 1969 war sie Zeitzeugin eines Musikfestivals, das bis heute für eine ganze Generation steht: sie war bei Woodstock dabei. mehr...