Bei "Hausmusik" denken die meisten wahrscheinlich an Klavier oder Gitarre im Wohnzimmer. "Housemusic" dagegen steht für wummernde Bässe in der Disco. Woher kommt der Begriff?

Der Ursprung der Housemusic ist die Chicagoer Clubszene Anfang der 80er Jahre.

Frankie Knuckles, der Godfather of House, war von der inflationären Discomusik so gelangweilt, dass er diese mit Soul-Elementen des Phillisounds und Beats aus der europäischen Elektronik-Musikszene rund um Kraftwerk gemischt hat.

»The music they play down the house«

Diese neuen Mixe spielte Knuckles dann in seinem Stammclub, dem Warehouse – einer ziemlich abgewrackten Gaydisco mit einer allerdings sehr legendären Tonanlage. Laut und basslastig.

Bei den Kids in Chicago machte ziemlich schnell die Runde, dass hier ein ganz neuer Sound läuft und der kam offensichtlich dermaßen gut an, dass bald die ganze Stadt nur noch über die Musik sprach, "that they play down the house" - so bekam dieser Musikstil seine Namen: Housemusic.