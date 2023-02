Wie gut kennt ihr AC/DC?

Am 13. November 2020 erschien das neue AC/DC-Album "Power Up" mit insgesamt 12 Songs, die erste Single heißt "Shot in the Dark". AC/DC sind eine der wenigen Bands, die wirklich jeder kennt - nur wie gut? Testet euer Wissen über Angus Young & Co.

Das erste Konzert im Land? Das erste Konzert von AC/DC in Baden-Württemberg war in der Multihalle in Mannheim. In welchem Jahr? 1996 1976 irrelevant: 1996

richtige Antwort: 1976 Die gegebene Antwort ist Mit nur über 20 Jahren Rock geben sich die Jungs nicht ab. Sie rocken seit über 40 Jahren! Wie heißt Angus Youngs alte Schule? Angus Young trägt bekanntlich eine Uniform seiner alten Schule. Wie heißt die Schule? Pat Cash High School Ashfield Boys High School irrelevant: Pat Cash High School

richtige Antwort: Ashfield Boys High School Die gegebene Antwort ist Pat Cash ist ein australischer Wimbledon-Sieger. Ashfield ist der Stadteil von Sydney in dem Angus auf die gleichnamige Schule ging. Was muss auf den Kopf? Auf einer AC/DC-Baseballmütze sind in der Regel zwei….? dpa Bildfunk Marc Nader Rote Hörner Schwarze Ohren richtige Antwort: Rote Hörner

irrelevant: Schwarze Ohren Die gegebene Antwort ist Sorry, Mickey Mouse und Batman spielen nicht bei AC/DC. Mit was starteten sie in Stuttgart? Was war der erste Titel des Abends, als AC/DC 1991 fast das Dach der Schleyerhalle in Stuttgart weggerockt haben? Thunderstruck T.N.T richtige Antwort: Thunderstruck

irrelevant: T.N.T Die gegebene Antwort ist T.N.T. war eine der drei Zugaben. Wieviele Tattoos hatte Bon Scott? Es gibt AC/DC-Fans, die sich das Konterfei vom legendären Bon Scott tätowieren lassen. Wieviel Tattoos hatte der Sänger? picture-alliance / Reportdienste Photoshot Sechs über 60 richtige Antwort: Sechs

irrelevant: über 60 Die gegebene Antwort ist Bon hatte drei an jedem Arm. Ed Sheeran hat aber über 60 Tattoos. Snoopy oder Duty? Brian Johnson hat seine unverwechselbare Stimme auch einem Videospiel geliehen. Wie heißt das Spiel? Call of Snoopy Call of Duty irrelevant: Call of Snoopy

richtige Antwort: Call of Duty Die gegebene Antwort ist Snoopy wäre friedlicher, die Rockstimme tritt als Sergeant im Ballerspiel auf. Socken oder Kaugummi? Malcolm Young galt als einer der besten Rhythmus-Gitarristen aller Zeiten. Um eine Rückkopplung zu vermeiden klemmte er manchmal was an sein Instrument? Socken Kaugummi richtige Antwort: Socken

irrelevant: Kaugummi Die gegebene Antwort ist Kaugummi wäre zu klebrig, Malcolm steckte Socken in die Gitarre. Woher kommt der Bandname? Der Bandname war ein Vorschlag von Margret Young, der Schwester von Angus und Malcolm. Die Aufschrift auf welchem Gerät hat sie inspiriert? Langhaarschneider Nähmaschine irrelevant: Langhaarschneider

richtige Antwort: Nähmaschine Die gegebene Antwort ist Schwester Margret hatte eine Nähmaschine mit der Bezeichnung AC/DC. Ohren oder Lippen? "Stiff Upper Lip" hieß die Tour mit der AC/DC im Jahr 2000 wieder nach Stuttgart kamen. Was heißt "Stiff Upper Lip" auf deutsch? Halt die Ohren steif Eine dicke Lippe riskieren richtige Antwort: Halt die Ohren steif

irrelevant: Eine dicke Lippe riskieren Die gegebene Antwort ist Es sind die Ohren. Das mit der Lippe heißt fast wörtlich: Risk a Thick Lip. Wann waren sie in Böblingen? Die Fans wissen, AC/DC waren zweimal live in der Sporthalle von Böblingen. Wann? 2000 und 2006 1980 und 1986 irrelevant: 2000 und 2006

richtige Antwort: 1980 und 1986 Die gegebene Antwort ist In den 80ern haben die Jungs zwei Mal die Bühne in Böblingen gerockt. Kein Anschluss unter dieser Nummer? Auch AC/DC haben mal eine echte Telefonnummer in einem ihrer Hits verwendet. In welchem Hit kommt die 36 24 36 vor? Whole lotta rosie Dirty Deed Done Dirt Cheap irrelevant: Whole lotta rosie

richtige Antwort: Dirty Deed Done Dirt Cheap Die gegebene Antwort ist Die Telefonnummer ist eine kleine Anspielung auf Körpermaße: auf deutsch übersetzt wäre das "90 60 90".

"Skandal um Rosie" hatte übrigens die Nummer 32 16 8! Der Duck Walk Angus Young performt auf der Bühne auch gerne den Duck Walk. Damit huldigt er seinem persönlichem Gitarren-Idol. Wer ist das? picture-alliance / Reportdienste Marc Nader Chuck Berry Little Richard richtige Antwort: Chuck Berry

irrelevant: Little Richard Die gegebene Antwort ist Diesen Ententanz hat Chuck Berry erfunden. Der Legende nach, um von seinem schlecht gebügelten Anzug abzulenken. Wann war Arni zu Gast? Arnold Schwarzenegger hat einen Gastauftritt in einem AC/DC-Video. Bei welchem Hit spielt Arni mit? picture-alliance / Reportdienste Isabel Infantes Big Gun Top Gun richtige Antwort: Big Gun

irrelevant: Top Gun Die gegebene Antwort ist Top Gun steht für Musik wie "Take My Breath Away" und ist ein Film mit Tom Cruise. Wo lebt Angus Young? Angus Young lebt entweder in Australien oder in ...? Liverpool, UK Aalten, Niederlande irrelevant: Liverpool, UK

richtige Antwort: Aalten, Niederlande Die gegebene Antwort ist Angus hat seine zweite Heimat in den Niederlande. Wer ist größer? Welcher Musiker von AC/DC ist größer als 1,70 Meter? Keiner Nur Brian Johnson irrelevant: Keiner

richtige Antwort: Nur Brian Johnson Die gegebene Antwort ist Der "größte" der Band ist Brian Johnson mit 1,75 Meter. Dudelsack oder Rucksack? In Kirriemuir (Schottland) steht eine Statue von Bon Scott. Der Sänger hat in der einen Hand ein Mikrofon und in der anderen? Einen Dudelsack Einen Rucksack richtige Antwort: Einen Dudelsack

irrelevant: Einen Rucksack Die gegebene Antwort ist Den Dudelsack presste er für den Hit "It's a Long Way to the Top". Alle Jahre wieder Was wünschen sich AC/DC jedes Jahr zu Weihnachten? picture-alliance / Reportdienste Anna Omelchenko Mistletoe Mistress irrelevant: Mistletoe

richtige Antwort: Mistress Die gegebene Antwort ist Im Song "Mistress For Christmas" wünschen sich AC/DC die Geliebte (Mistress) und nicht den Mistelzweig (Mistletoe). Glockengeläut Wie oft schlägt die Glocke am Anfang von Hells Bells? 13 Mal 12 Mal richtige Antwort: 13 Mal

irrelevant: 12 Mal Die gegebene Antwort ist Die ersten vier Schläge sind zu Ehren von Bon Scott, dann noch neun weitere, wobei der letzte Schlag kaum zu hören ist, weil die Gitarren so laut werden. Woher kommen Angus und Malcolm? AC/DC geben als Heimat Australien an. Angus und Malcolm sind aber eigentlich aus ...? Irland Schottland irrelevant: Irland

richtige Antwort: Schottland Die gegebene Antwort ist Die Jungs sind gebürtige Schotten und keine Iren. Sänger gesucht Wie heißt der erste Sänger von AC/DC? Dave Evans Bon Scott richtige Antwort: Dave Evans

irrelevant: Bon Scott Die gegebene Antwort ist Bon Scott war der Nachfolger von Dave. Dave wurde gefeuert, weil er zu spät zu einem Auftritt kam.