In der Musikredaktion müssen sie dafür sorgen, dass SWR1 immer richtig klingt. Auf der Bühne dürfen sie zeigen, dass es ihnen einen Riesenspaß macht, die größten Hits aller Zeiten live auf der Bühne zu spielen.

Sie sind mehr als nur eine herausragende Coverband, vielmehr sind sie eine Tribute-Band der größten Hits der letzten 40 Jahre. Die Bandmitglieder leben und atmen Musik, kein Wunder also, dass es bei der SWR1 Band um mehr geht als das bloße covern von Songs. In jedem Cover steckt mindestens genau so viel Feeling und Emotion wie im Original.

Auszug aus dem Repertoire

Einfach mal rauf auf die Bühne und ran an die Instrumente, dachten sich ein paar Kerle, die sich von der Arbeit her kennen. Die SWR1 Band lässt die Musik des erfolgreichsten Radioprogramms in Baden-Württemberg lebendig werden, immer im Gepäck die größten Hits aller Zeiten.