Die SWR1 Band spielt mit den größten Stars aller Zeiten

Was für eine Überraschung: Holly Johnson ("Frankie Goes to Hollywood") steht live auf der Bühne beim Finale der SWR1 Hitparade! Am 25. Oktober 2019 jubelten nicht nur die 9000 Gäste in der Stuttgarter Schleyerhalle. Auch die hunderttausenden Hörer*innen am Radio und Zuschauer*innen beim Live-Stream waren begeistert, als er zusammen mit der SWR1 Band seine Hits wie "Americanos" oder "Power of Love" live performte. mehr...