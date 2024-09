Der vielfache GRAMMY-Preisträger Sting kommt auf seiner "Sting 3.0"-Tour auch zum Open Air Konzert nach Heilbronn.

Datum: Samstag, 7. Juni 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Wertwiesenpark

Heilbronn Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: "Sting 3.0"-Tour

Der vielfache GRAMMY-Preisträger Sting sorgte mit dem Start seiner "Sting 3.0"-Tour wieder einmal für Furore. Zusammen mit dem virtuosen Gitarristen und langjährigen Mitarbeiter Dominic Miller und dem dynamischen Schlagzeuger Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers) wird Sting die größten Hits aus seiner zeitlosen Diskografie darbieten, so auch am Samstag, 7. Juni 2025, um 20 Uhr im Heilbronner Wertwiesenpark.

Seit über 40 Jahren bereichert er die Musikszene wie nur wenige andere: Sting ist gefeierter Weltstar, lebende Legende, musikalisches Mastermind. In seiner herausragenden Karriere hat Sting, der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, 17 GRAMMY Awards® erhalten und weltweit 100 Millionen Alben verkauft, sowohl als einer der profiliertesten Solokünstler der Welt als auch als ehemaliger Frontmann von The Police. Als Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist wurde Sting außerdem mit einem Golden Globe, vier Oscar-Nominierungen, einer Tony-Nominierung, dem Century Award des Billboard Magazine und den Kennedy Center Honors ausgezeichnet.

Die "Sting 3.0"-Tour hatte ihren Auftakt am 17. September im Fillmore in Detroit, MI, gefolgt von einer speziellen Reihe von Konzerten in ganz Nordamerika und macht im Juni 2025 für sechs Konzerte auch in Deutschland Halt.

Bekannt für seine bahnbrechende Arbeit als Solokünstler sowie als Frontmann und Songwriter der Band The Police, hat Sting während seiner illustren Karriere immer wieder die Grenzen der musikalischen Innovation überschritten. Die "Sting 3.0"-Tour stellt eine neue, dynamische Ära dar, in der eine Auswahl aus seinem umfangreichen Katalog durch die eindringliche Linse einer eng zusammenarbeitenden dreiköpfigen Combo präsentiert wird und sich von seinem neuen Song "I Wrote Your Name (Upon My Heart)" inspirieren lässt. Dieser wurde vom vierfachen Grammy-Preisträger Robert Orton abgemischt.