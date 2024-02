Drahtesel können auf dem Fahrradparkplatz am Eingang des Geländes abgestellt werden.

Es besteht zudem die Möglichkeit, ganz entspannt mit dem Frelo Leihrad zum ZMF radeln. Beim Fahrradparkplatz des ZMF-Geländes gibt es eine Frelo-Station. Seit 2023 gibt es die Möglichkeit, unsere Fahrrad-Garderobe zu nutzen. Diese bietet eine bewachte Parkmöglichkeit für Fahrräder. E-Bikes können dort außerdem kostengünstig geladen werden.

Anschluss ab Freiburg Hbf:

Stadtbahnlinie 3 und diverse Buslinien zur Munzinger Straße oder

Stadtbahnlinie 5 zum Maria-von-Rudloff-Platz (Rieselfeld), von beiden Haltestellen mit der Bus-Sonderlinie der VAG direkt zum Festivalgelände (tägl. 18 Uhr bis 2 Uhr, Fr und Sa 18 Uhr bis 4 Uhr).

Bus-Sonderlinien:

Die Sonderlinie verkehrt ab Munzinger Straße (P+R) über Maria-von-Rudloff-Platz bis zum Festivalgelände.

Sonntag – Donnerstag 18 Uhr – 2 Uhr

Freitag- u. Samstag 18-4 Uhr*

bedarfsorientiert, ab 0 Uhr stündlich

für alle ohne Ticket für Hin-und Rückfahrt insgesamt 2 €.

Für das Navigationsystem 2Freiburg Mundenhof2 eingeben (Mundenhofer Straße)

A5 – Ausfahrt Freiburg Mitte, anschließend Autobahnzubringer Richtung Donaueschingen – Ausfahrt Lehen/Mundenhof

Begrenzte Parkmöglichkeit (Gebühr 10,- €)

Keine Zufahrt und Parkmöglichkeiten im Stadtteil Rieselfeld!

Hinweis:

Benutze bitte die P+R Parkplätze der VAG an der Munzinger Straße. Es gibt zusätzliche Parkplätze rechts neben dem P+R Parkplatz, die uns freundlicherweise die Firmen Avnet Embedded (Freiburg) GmbH und Dehner Gartencenter in der Munzinger Straße bereitstellen. Von dort fährt dann der Shuttlebus.

WICHTIG: der Parkplatz des Marktkaufs an der Munzinger Straße ist KEIN öffentlicher Parkplatz. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden dort kostenpflichtig abgeschleppt.