Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 40. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2024 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit Sonnenschein, einem gechillten Publikum und Musiker:innen aus aller Welt wird der Festivalsommer in diesem Jahr ein ganz besonderer.

Datum: Montag, 22. Juli 2024 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: Im Badische Zeitung Zelt

Festivalgelände

Mundenhof-Gelände

Mundenhofer Straße

79111 Freiburg





Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Suzanne Vega beim Festivalsommer im Zelt

Nach der ausverkauften Tour 2022 und 2023 dürfen sich Fans von Suzanne Vega auf neue Auftritte in Deutschland freuen! Im Sommer kommt die New Yorker Singer-Songwriterin für Open Air-Veranstaltungen und Festivals nach Deutschland. Mit im Gepäck hat sie nicht nur ihren treuen Wegbegleiter und Gitarristen Gerry Leonhard, sondern auch ein beeindruckendes Best of aus dem Repertoire ihrer langjährigen Karriere sowie ihrem 2019 erschienenen Album "An Evening of New York Songs and Stories"!

Suzanne Vega, die weithin als eine der führenden Songwriterinnen ihrer Generation gilt, entwickelte sich zu einer der Hauptfiguren des Folkmusic-Revivals der frühen 1980er Jahre. Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten, von den Kritikern gefeierten Debütalbums von 1985 hat sie zahlreiche Songs geschrieben und aufgenommen, die Teil der Volksmundart der zeitgenössischen Musik geworden sind.