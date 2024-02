Endlich wieder vom Sommer verzaubern lassen beim 40. Zelt-Musik-Festival Freiburg 2024 in einer der schönsten Sommerlocations der Stadt! Mit Sonnenschein, einem gechillten Publikum und Musiker:innen aus aller Welt wird der Festivalsommer in diesem Jahr ein ganz besonderer.

Datum: Donnerstag, 25. Juli 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Zirkuszelt

Festivalgelände

Mundenhof-Gelände

Mundenhofer Straße

79111 Freiburg Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Clueso beim Festivalsommer im Zelt

Clueso muss man mit Sicherheit nicht vorstellen, denn er zählt mit seinen fünf bisherigen Auftritten zu den alt bekannten und stets gefeierten ZMF-Freunden.

Mit neun Studioalben, zahlreichen Auszeichnungen in Platin und Gold sowie mehreren 1Live Kronen in der Kategorie "Bester Künstler", geht Clueso seit Jahren von Erfurt aus in die Ohren und Köpfe dieses Landes. Kein Wunder also, dass er mit nationalen Größen wie den Fantastischen Vier, Elif und Udo Lindenberg zusammengearbeitet hat. Sein moderner Pop-Sound ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Neben seiner kommenden bisher größten Show auf der fast ausverkauften Berliner Waldbühne, kündigt Clueso jetzt mit seiner Sommer Tour weitere Shows für 2024 an. Er weiß seine Fans mitzureißen und Erinnerungen an bleibende Momente zu kreieren. Mit Songs wie "Flugmodus" oder "Tanzen" sind Ohrwürmer vorprogrammiert. Egal welche Art von Musik, Clueso probiert sich aus und geht seinen ganz eigenen Weg. "Weiche Kissen" mit Kontra K ist nur eines von vielen erfolgreichen Features, für die er bereits mit Künstler:innen wie Mark Forster, Deichkind, Mathea und CRO zusammengearbeitet hat. Nach unvergesslichen Konzerten wie auf dem Domplatz in seiner Heimatstadt Erfurt 2023, verspricht die Sommer Tour 2024 ein musikalisches Highlight zu werden und bietet seinen Fans die Möglichkeit, ihn ein weiteres Mal live zu erleben.