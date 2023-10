per Mail teilen

Diese leicht angestaubten Werbespots von Trigema, dem Bekleidungshersteller aus Burladingen, kennt wahrscheinlich jeder. Affe und Chef sind da zu sehen und preisen T-Shirts Made in Germany. Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt gemacht bei seinen Angestellten. Wer im Homeoffice arbeiten könne, sei unwichtig, so Grupp in einem Interview.