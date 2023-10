Wie sinnvoll ist eine sofortige Arbeitserlaubnis für alle Asylbewerber? ++ Winzerin baut umweltschonende Zukunftsweine an ++ Brief der Woche an Wolfgang Grupp ++ Ehepaar leitet Pop-Up-Hotel im Schwarzwald

Arbeitserlaubnis für Asylbewerber: "Bürokratische Hemmnisse müssen fallen".

Wer in Deutschland Asyl beantragt, darf in der Regel frühestens nach drei Monaten arbeiten. Denn es hängt vom jeweiligen Status und anderen Dingen ab, ob jemand einen Job annehmen darf oder nicht. Viel zu kompliziert, sagen einige und fordern, die Einschränkungen für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt abzuschaffen oder zumindest stark zu vereinfachen. Etwa die Grünen, die FDP oder der Städte- und Gemeindebund. Wir klären, wie sinnvoll eine sofortige Arbeitserlaubnis für alle Asylbewerber wäre. Interview mit Wido Geis-Thöne, Migrations-Experte am Institut für Wirtschaftsforschung. Weitere Themen der Sendung: Zukunftsweine: Winzerin vermarktet Weine aus pilzresistenten Rebsorten. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Ärger mit Kollege beim Desk-Sharing". Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

Pop-Up Hotel "Das schöne Leben": Ehepaar übernimmt Familienhotel im Schwarzwald. Reportage von Stephanie Geißler. SWR 1 Brief der Woche an Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Der Chef des Burladinger Bekleidungsherstellers Trigema kam schon immer ein bisschen old school rüber. Mit seiner Aussage, wer im Homeoffice arbeiten könne, sei nicht wichtig, hat er sich einmal mehr als Mann vergangener Zeiten präsentiert. Glosse von Christoph Azone