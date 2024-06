Turnen vereint Härte und Eleganz: Elisabeth Seitz kämpft trotz Achillessehnenriss für ihren Olympia-Traum. 60 Sekunden Perfektion zeigt sportliche Dramatik und Geschichten von Missbrauch und Selbstbestimmung.

18.06.2024, 20:30 Uhr, 2x 42 Minuten, Landesmuseum Württemberg.

Turnen ist der schönste, aber zugleich härteste Sport der Welt. Viele Jahre Schufterei, Schmerzen, Sehnsucht gebündelt in 60 Sekunden Mühelosigkeit und Eleganz. Für die Möglichkeit noch einmal auf der größten Bühne Olympia turnen zu dürfen, opfert Elisabeth Seitz alles. Nach einem Achillessehnenriss im Herbst hat die 30-Jährige eigentlich keine Chance, aber die will sie ergreifen. Sie träumt davon, wie Barren-Weltmeister Lukas Dauser in Paris ihre Karriere zu vergolden. Sportliche Dramatik, Geschichten von Abhängigkeit, Missbrauch und Selbstbestimmung in einem traditionell konservativen Sport prägen die Doku.

Im Anschluss Talkrunde mit u.a. mit Kim Bui und Fabian Hambüchen

Moderation: Jens Wolters (SWR1)