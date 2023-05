per Mail teilen

„Bei mir stirbt niemand“, sagt Hla zu Nyo Nyo, „hast du verstanden?“ Ja, sie verstehen einander – die Buddhistin und die Muslima. Doch als es zu einem Putsch durch das Militär kommt, wird es gefährlich.

28.06.2023, 14:45-16:15 Uhr + Filmgespräch, Cinema.

Sie hatte noch nie eine Schülerin, sagt Hla, lacht und umarmt Nyo Nyo. Der Ton zwischen ihnen ist spröde, schroff zuweilen, doch sie meinen es nicht so. Sie brauchen einander. Sie sind für andere Frauen da. Das verbindet sie im Herzen. Hla betreibt im Westen Myanmars eine provisorische Klinik. Sie ist Hebamme. Nyo Nyo hat sich ihr angeschlossen. Hla ist Buddhistin, Nyo Nyo eine Muslima. Dass sie einen gemeinsamen Weg gehen, ist nicht selbstverständlich. Die muslimischen Rohingya sind eine verfolgte Minderheit. Die Volksgruppen im Hass getrennt. Die Militärdiktatur schürt den Konflikt. Zwei Frauen stehen im Chaos vereint. Sie leben einen Traum der Menschlichkeit und der Versöhnung, trotzen Mord und Totschlag. Bilder unberührter Natur signalisieren Frieden. Der Schrei eines Neugeborenen tönt heller als der aufgestachelte Hass der Straße. „Bei mir stirbt niemand“, sagt Hla zu dem Vater einer Patientin, „hast du verstanden?“ Voller Liebe, Empathie und Hoffnung bietet Midwives einen seltenen Einblick in die komplexe Realität Myanmars und seiner Menschen.

Snow Hnin Ei Hlaing (*1985, Kyaukpyu, Myanmar) absolvierte Filmstudien in Myanmar und an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Seit 2006 arbeitet sie als freischaffende Regisseurin, Produzentin, Cutterin und Tonfrau. Ihr Werk PERIOD@PERIOD wurde als bester Kurzfilm auf dem Wathan Film Festival ausgezeichnet. Der Dokumentarfilm Midwives ist ihr Langfilmdebüt. Er feierte auf dem Sundance Filmfestival 2022 seine Weltpremiere.