Stuttgart vs. Potsdam - das ewige Duell im Volleyball der Frauen. Beim DVV-Pokalfinale am 3. März 2024 in der Mannheimer Arena stehen sich die beiden Teams bereits zum sechsten Mal in dieser Saison gegenüber.

Sendung am So. , 3.3.2024 13:20 Uhr, SWR Sport, SWR