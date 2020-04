Der Ball rollt noch nicht im Profifußball, aber die Sehnsucht nach Live-Fußball ist groß. Die Liga plant mit Geisterspielen im Mai. SWR1 Stadion greift zur Überbrückung ins Archiv.

Es ist bis heute ein einmaliger Erfolg: In der Saison 1997 / 1998 wird der 1. FC Kaiserslautern mit Trainer Otto Rehhagel als Aufsteiger gleich im ersten Jahr Deutscher Meister. Wir erinnern an diesen historischen Erfolg, sprechen mit FCK-Legende Andi Buck über die damalige Sensation und wollen von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wie Sie damals diesen Triumph erlebt haben.

Natürlich beleuchten wir auch das akuell vorgestellte DFL-Konzept. Die Liga wäre für einen Re-Start im deutschen Profifußball gerüstet. Was spricht für eine Wiederaufnahme, was dagegen? Auch hier sind wir auf Ihre Meinung gespannt.

Außerdem verabschieden wir Europameister Martin Strobel von der HBW Balingen-Weilstetten in den Handball-Ruhestand und gratulieren Dietmar Hopp, dem Mäzen der TSG Hoffenheim, zum 80. Geburtstag, den er am kommenden Sonntag begeht. Drei Stunden beste Sportunterhaltung in SWR1 Stadion am Samstag von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr.

Moderation: Detlev Lindner

SWR1 Stadion: 15:00-18:00 Uhr

