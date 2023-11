Wie steht es um den Wintersport in Rheinland-Pfalz?

Viele Skifahrer aus der Region hoffen darauf, dass bald wieder die Lifte laufen. Trotz Klimawandel waren in der vergangenen Saison auf dem Erbeskopf elf Skitage möglich.

Bald geht sie wieder los: die Skizeit. Viele aus dem Südwesten zieht es dann in die großen Ski-Gebiete Österreichs und der Schweiz. Auch in Rheinland-Pfalz kann man Skifahren. Zum Beispiel auf dem höchsten Berg des Landes - dem 816 Meter hohen Erbeskopf. In den vergangenen Jahren wurden die Ski-Tage dort jedoch immer weniger. Auch der Hunsrück spürt die Folgen des Klimawandels. "Es hat sicherlich mit den klimatischen Veränderungen was zu tun. Der Klimawandel ist da, da brauchen wir nicht drüber zu reden", sagte Betriebsleiter Klaus Hepp im Interview mit SWR Sport. "Anfang der 70er Jahre, als der Lift hier gebaut wurde, da gabs Unmassen an Schnee und da hat sich auch die Piste hier gelohnt." Trotzdem: Bei passendem Wetter strömen weiterhin tausende Wintersportler auf die Pisten des Landes, zuletzt im Januar dieses Jahres.

Neue Schneekanonen gab es 2003. Mehr als zehn Jahre habe das gut funktioniert, doch dann passte das Wetter nicht mehr. Bei zu warmen Temperaturen halfen auch die Schneekanonen nicht. Ab 30 Ski-Tagen lohne sich der Lift-Betrieb, schätzt Hepp. Doch 30 Tage Skiliftbetrieb gab es am Erbeskopf zuletzt vor sechs Jahren.

Erbeskopf für Mountainbiker umgebaut

Auf dem Erbeskopf wurde daher schon umgedacht: Im Sommer werden Pisten und Skilifte zum Beispiel für einem Mountainbike-Park oder eine Sommer-Rodelbahn genutzt. Abschreiben will Klaus Hepp, der von 1996 bis 2021 Betriebsleiter der Wintersport-Anlagen auf dem Erbeskopf war, das Skifahren aber noch nicht: "Das kann sich in 50 Jahren vielleicht ändern. Aber derzeit und mittelfristig dürfte der Wintersport immer noch mit dem Namen Erbeskopf verbunden sein."

Darauf hoffen auch vier regionale Unternehmer. Sie wollen den Skibetrieb auf dem Erbeskopf übernehmen. Gespräche dazu sollen noch in dieser Woche stattfinden.