Sieg in Spiel zwei: MTV Stuttgart gleicht Finalserie mit Krimi gegen Schwerin aus

Die Frauen des MTV Stuttgart haben in einem dramatischen Spiel zwei der Finalserie gegen Schwerin Moral bewiesen und mit 3:2 gewonnen. Damit steht es in der Serie "Best of Five" nun 1:1.

Der MTV Stuttgart hat den SSC Schwerin in einem echten Volleyball-Krimi im zweiten Spiel in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft mit 3:2 (25:14, 25:21, 24:26, 22:25, 15:12) geschlagen, nachdem sie zwischenzeitlich eine 2:0-Satzführung verspielt hatten. Vor 2.251 Zuschauern in der Stuttgarter Scharrena behielt das Team von Trainer Konstantin Bitter im entscheidenden Tiebreak den kühleren Kopf und konnte so die "Best of Five"-Serie ausgleichen. Beide Teams haben nun ein Spiel gewonnen, wer zuerst drei Siege verzeichnet ist deutscher Meister.

Schon im ersten Satz zeichnete sich klar ab, dass die Stuttgarterinnen die knappe 2:3-Niederlage in Spiel eins am letzten Samstag (13.04.2024) gut verkraftet hatten. Der MTV ließ den Gästen aus Mecklenburg Vorpommern in diesem Satz keine Möglichkeit das Spiel zu machen und setzte sich zwischenzeitlich mit 15:7 ab. Nach rund 20 gespielten Minuten verwandelte dann Außenangreiferin Jolien Knollema dann den zweiten Satzball für den MTV zum 25:14. Den wuchtigen Angriffsschlag der Niederländerin konnten die Gäste nicht verteidigen. Die Dominanz der Stuttgarterinnen setzte sich dann auch im zweiten Satz fort, diesen konnte der MTV mit 25:21 für sich entscheiden.

Stuttgart bricht Mitte des dritten Satzes ein - und kommt im Tiebreak zurück

Und auch den dritten Durchgang schienen erstmal die Gastgeberinnen im Griff zu haben. Angeführt von der Diagonal-Spielerin Krystal Rivers, die mit 29 erzielten Punkten ein überragendes Spiel machte, spielte sich der MTV in diesem Satz eine 14:8-Führung heraus. Dann zeigte sich aber auch die Klasse der Gäste. Durch eine starke Aufholjagd gelang es dem SSC Schwerin den dritten Satz mit 26:24 zu gewinnen und so die Hoffnung auf den Auswärtssieg am Leben zu halten. Im vierten Durchgang wurde es dann hitzig. Als die Stuttgarterin Britt Bongaerts im vierten Satz nach einer strittigen Situation und langen Diskussionen die Rote Karte sah und Schwerin damit einen zusätzlichen Punkt erhielt, schien das Spiel zu kippen. Schwerin gewann den Satz mit 25:22 und sorgte so für den 2:2 Ausgleich nach Sätzen.

Die Scharrena verwandelte sich nun in einen echten Hexenkessel. Im Tiebreak fanden die zwischenzeitlich verunsicherten Stuttgarterinnen zu ihrer mentalen Stärke zurück und gewannen diesen mit 15:12. Die US-Amerikanerin Alexis Hart konnte mit einem sehenswerten Angriffsschlag den den Matchball für Stuttgart verwandeln.

Serie nun ausgeglichen - nächstes Spiel wieder in Schwerin

In der "Best of Five"-Finalserie bleibt es somit spannend, beide Mannschaften haben jeweils ein Spiel gewonnen. Am Samstag (20.04., 17:10 Uhr) treffen Stuttgart und Schwerin dann erneut aufeinander. Spielort ist die Arena in Schwerin.