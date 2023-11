Stuttgarter Volleyballerinnen feiern ersten Sieg in der Königsklasse

per Mail teilen

Die deutschen Volleyball-Meisterinnen des Allianz MTV Stuttgart haben in der Gruppenphase der Champions League ihren ersten Saisonsieg geholt.

Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter gewann am Dienstag beim belgischen Verein Asterix Avo Beveren klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:16). In den ersten beiden Gruppenspielen hatte der MTV gegen den polnischen Vertreter PGE Rysice Rzeszów und den italienischen Topklub Imoco Volley Conegliano verloren.

Nächstes Spiel gegen Congliano

Durch den Sieg im dritten Spiel der Gruppe D hat sich die Ausgangslage der Stuttgarterinnen etwas verbessert. Das nächste Europapokal-Spiel für die Schwäbinnen steht am Dienstag, 05. Dezember in Italien gegen Congliano an.