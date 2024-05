Vorzeitig Meister: Bietigheimer Handballerinnen feiern Titel-Hattrick

Die Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim sind überraschend drei Spieltage vor Saisonende Deutscher Meister. Es ist der fünfte Titel für die Schwäbinnen und der dritte in Serie.

Das kam dann doch eher unerwartet am Samstagabend. Während die Bietigheimer Handballerinnen am 24. Bundesligaspieltag im Heimspiel gegen den VfL Oldenburg nichts anbrennen ließen und am Ende souverän mit 38:27 gewannen, kam Titel-Konkurrent und Verfolger Borussia Dortmund bei der SV Union Halle-Neustadt überraschend nicht über ein 28:28-Unentschieden hinaus.

Fünfter Meistertitel für Bietigheim

Damit sind die Bietigheimerinnen um Nationalspielerin Antje Döll (Top-Torschützin mit elf Treffern gegen Oldenburg) mit sechs Punkten Vorsprung vor Bensheim/Auerbach (hat nur noch zwei Spiele) und sieben Zählern vor Dortmund bereits drei Spieltage vor Rundenende nicht mehr einzuholen.

Das in 23 Ligaspielen dieser Saison noch ungeschlagene Bietigheimer Team um Trainer Jakob Vestergaard , seit letzten Sommer Nachfolger von Markus Gaugisch, verteidigte damit erneut seinen deutschen Meistertitel und feiert den Titel-Hattrick. Es ist der insgesamt fünfte Meistertitel nach 2017, 2019, 2022 und 2023 und damit der dritte in Serie.

Nächstes Highlight das Final4 im Europapokal in Budapest

Jetzt freut sich ganz Handball-Bietigheim auf die nächste Titel-Chance: beim Final-Four im Europapokal. Am 01. und 02. Juni steht das EHF FINAL4 in Budapest mit Bietigheim, Metz, Györi und Esbjerg um den Gewinn der europäischen Königsklasse an. Die SG BBM steht als erstes deutsches Team überhaupt im Final-Four der Champions League und trifft im Halbfinale auf die Französinnen aus Metz. Der Triumph in der Champions League wäre die Krönung einer tollen Saison.