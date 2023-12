KTV Straubenhardt mit Lukas Dauser feiert Titel in der Turn-Bundesliga

per Mail teilen

Die KTV Straubenhardt mit Weltmeister Lukas Dauser hat am Samstag das Finale der Turn-Bundesliga gegen den TV Wetzgau mit Andreas Toba gewonnen.

Die favorisierte KTV Straubenhardt hat das baden-württembergische Finale in der deutschen Turn-Bundesliga gegen den TV Wetzgau überlegen für sich entschieden. Der siebenmalige Deutsche Meister Straubenhardt mit dem Barren-Weltmeister Lukas Dauser setzte sich in Neu-Ulm deutlich gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau (48:17 Score-Punkte / 11:1 Geräte-Punkte) durch.

Finale Team Dauser gegen Team Toba

An sechs Geräten turnten die Mannschaften gegeneinander um den Deutschen Meistertitel. Gewertet wurden jeweils die direkten Duelle von je einem Turner jeder Mannschaft. Dauser zeigte an seinem Paradegerät Barren auch die erwartet gute Leistung. Mit einer Endnote von 15,0 steuerte er fünf Score-Punkte für die KTV bei. Neben Dauser turnten die deutschen Top-Turner Nils Dunkel und Nick Klessing im Straubenhardt-Team.

Auf der Seite des TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau war Olympia-Teilnehmer Andreas Toba im Blickpunkt. Toba war jedoch noch wegen einer Knieverletzung angeschlagen und trat deshalb nur am Pauschenpferd für seine Mannschaft an. Da zeigte er aber wieder einmal seine Klasse und bekam eine Endnote von 13,3 Punkten.

Diese reichten im Gesamt-Duell Straubenhardt gegen Wetzgau jedoch nicht aus. Die KTV gewann am Ende überlegen den Titel, sehr zu Freude von Weltmeister Dauser. "Es ist immer etwas sehr, sehr besonderes, Deutscher Meister zu werden - gerade Mannschafts-Meister", sagte der 30-Jährige bei SWR Sport. "Das ist ja für uns was besonderes, weil wir eine Einzelsportart sind. Aber diese Wettkämpfe in der Bundesliga sind für uns ein Team-Wettkampf. Das ist für mich schon ein hoher Stellenwert."

TG Saar gewinnt gegen TuS Vinnhorst

Im kleinen Finale setzte sich am Samstag die TG Saar gegen den Titelverteidiger TuS Vinnhorst (43:23 Score-Punkte / 9:3 Geräte-Punkte) durch.