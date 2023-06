Nach kuriosem Punktgewinn: Tiafoe steht in Stuttgart im Halbfinale

per Mail teilen

Nach einer Partie mit ungewöhnlichem Verlauf hat der amerikanische Tennisprofi Frances Tiafoe das Halbfinale beim Rasenturnier in Stuttgart erreicht. Landsmann Taylor Fritz scheidet dagegen überraschend aus.

Tiafoe gewann sein Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti am Freitag in drei Sätzen, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Damit trifft Tiafoe im Halbfinale am Samstag auf seinen Landsmann Taylor Fritz oder den ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics.

Kuriositäten bei entscheidenden Punkten

Den ersten Satz hatte der 21-jährige Musetti im Tiebrake für sich entschieden. Dabei hatte Tiafoe schon 5:3 geführt, danach sogar noch zwei Satzbälle vergeben. Im Tiebreak des zweiten Satzes profitierte Tiafoe von einem Platzfehler profitiert. Der Ball sprang von einer Unebenheit im Rasen nicht mehr hoch, Musetti schlug am Ball vorbei und leistete sich im Anschluss bei Satzball gegen sich einen Doppelfehler. Im entscheidenden dritten Satz profitierte Titel-Mitfavorit Tiafoe nochmal von einem ungewöhnlichen Punktgewinn: Weil Muesetti dachte, sein Vorhandschlag lande im Aus, rief er in den Ballwechsel - dabei kam sein Ball doch noch im Feld runter. Wegen einer "Behinderung" ging der Punkt an Tiafoe. Den folgenden Breakball nutze Tiafoe und sicherte sich den schnellen Vorsprung zum 1:0.

Fritz scheidet aus - Struff kämpft um Platz im Halbfinale

Der an Nummer 2 gesetzte Taylor Fritz ist dagegen im Viertelfinale ausgeschieden. Der US-Amerikaner unter dem Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6 und 5:7.

Mit Jan-Lennard Struff kämpft der letzte Deutsche im Turnier um den Einzug ins Halbfinale. Der 33-Jährige trifft auf Richard Gasquet aus Frankreich.