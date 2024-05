Trainer Josh King verlässt Basketball-Bundesligist Ludwigsburg

In den Bundesliga-Playoffs war für die Ludwigsburger Basketballer im Viertelfinale Endstation. Nächste Saison geht es mit einem neuen Coach weiter.

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurde der auslaufende Vertrag von Coach Josh King nicht verlängert. Der 38 Jahre alte US-Amerikaner werde künftig außerhalb Deutschlands in Europa arbeiten und werde von seinem neuen Klub innerhalb der nächsten zwei Wochen vorgestellt.

Josh King: Wechsel nach fünf Jahren bei den Riesen Ludwigsburg

King war von 2018 bis 2021 Assistenztrainer in Ludwigsburg und nach einem Intermezzo in Prag seit 2022 Cheftrainer. In insgesamt 110 Pflichtspielen stand er als Head-Coach an der Seitenlinie. "Es waren in unterschiedlichen Positionen jetzt fünf Jahre hier in Ludwigsburg – und ich habe die Zeit sehr genossen. Ich habe viele gute Erfahrungen und Erinnerungen an diese gemeinsamen Jahre", sagte King zum Abschied.

Die Riesen waren im Viertelfinale der diesjährigen BBL-Playoffs am Top-Favorit FC Bayern München gescheitert. Sie verloren die Best-of-Five-Serie knapp mit 2:3.