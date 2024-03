Neuer Termin, noch mehr Stars: Radrennen in Stuttgart steigt in höhere Kategorie auf

Der "Women's Cycling Grand Prix" geht 2024 in seine zweite Auflage. Das Radrennen durch Stuttgart und Umgebung bekommt dabei einen neuen Termin.

Ausgelassene Stimmung an Start und Ziel, zahlreiche Radsport-Fans entlang der Strecke, dazu ein spannender Rennverlauf: Die Premiere des "Women’s Cycling Grand Prix" in Stuttgart und Umgebung im vergangenen Juli war ein großer Erfolg. 2024 geht das Radrennen in seine zweite Auflage – inklusive einiger Veränderungen und definitiv mit einer Aufwertung.

Neu ist vor allem das Datum. Statt im Hochsommer findet der Women's Cycling Grand Prix in diesem Jahr am 15. September statt, also in genau sechs Monaten. Besonders attraktiv wird dieser Termin durch die Tatsache, dass knapp zwei Wochen später das Straßenrennen bei den Weltmeisterschaften in Zürich und Umgebung auf dem Plan steht. Nicht ausgeschlossen, dass sich die eine oder andere Top-Fahrerin den Feinschliff für ihre Form in Stuttgart holt.

UCI wertet Women’s Cycling Grand Prix auf

Möglich wäre das alleine auch deshalb, weil der Women's Cycling Grand Prix nach nur einem Jahr in die sogenannte ProSeries des Weltverbandes UCI aufsteigt – und damit in die zweithöchste Kategorie. Die Veranstalter rechnen schon jetzt damit, "noch mehr Stars" nach Baden-Württemberg locken zu können.

"Nach der Premiere gab es von den Fahrerinnen viele positive Rückmeldungen. Die UCI hat das Rennen berechtigterweise hochgestuft", sagte Lisa Brennauer, Ex-Profi und Sportliche Leiterin des Stuttgarter Radrennens, in einer Pressemitteilung vom Freitag (15.03.2024).

Stuttgarter Radrennen findet nach Olympia und vor der WM statt

"Wir stecken bereits voll in den Planungen für die Strecke und das Fahrerinnenfeld. Durch die Olympischen Spiele wurde der Rennkalender insgesamt stark verändert. Da freut es mich umso mehr, dass unser Grand Prix einen wirklich guten Platz bekommen hat – auch mit Blick auf die Weltmeisterschaften, die kurz nach uns stattfinden", so Brennauer weiter.

Finanziell gefördert wird der Women's Cycling Grand Prix von der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Verband Region Stuttgart gemeinsam. Die Förderung der Stadt ist für dieses Jahr wie auch bereits für 2025 gesichert.

Bis zu 3.000 Teilnehmende beim "Brezel Race"

Parallel zum Rennen der Profis und der talentierten Nachwuchsfahrerinnen wird auch dieses Mal wieder das sogenannte "Brezel Race" stattfinden – ein Rennen für Hobbyfahrerinnen und -fahrer über wahlweise 60 oder 110 Kilometer. Die Organisatoren rechnen mit rund 3.000 Teilnehmenden.