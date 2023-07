Elena Pirrone gewinnt Premiere des Women's Cycling Grand Prix

per Mail teilen

Elena Pirrone heißt die erste Siegerin des Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart. Die 24-jährige Italienerin setzte sich auf der 105 Kilometer langen Strecke in und um die Schwaben-Metropole durch.

Pirrone setzte sich auf einer der vier Schlussrunden ab und fuhr fünf Kilometer vor dem Ziel 43 Sekunden auf die Verfolgergruppe heraus. Diesen Vorsprung ließ sich die Juniorinnen-Weltmeisterin von 2017 nicht mehr nehmen.

Platz zwei ging an Kathrin Schweinberger aus Österreich, Linda Riedmann aus Karbach komplettierte das Podium.

Siegerin Pirrone hat Tränen in den Augen

"Es war hart. Ich wollte dieses Rennen wirklich gewinnen", sagte Pirrone im SWR-Interview. Auf den letzten Metern hatte die Italienerin dann Tränen in den Augen, weil dieser Sieg so emotional gewesen sei. "Die Zuschauer haben mich getragen."

"Richtig cool" fühlte sich die drittplatzierte Riedmann nach der Zieleinfahrt, die beim Spurt des Feldes noch einige Fahrerinnen kassierte. "Ich freue mich sehr über den dritten Platz. Dadurch, dass es am Ende etwas ansteigend war, ging es für mich besser", sagte sie im SWR-Interview.

Neues Rennen mit attraktiver Strecke

Der Women's Cycling Grand Prix ist neu im Radkalender. An dem Eintagesrennen des Weltverbandes UCI nahmen Profi-Teams aus der erstklassigen World-Tour und talentierte Nachwuchsfahrerinnen aus Continental-, National- und Bundesligamannschaften teil.

Das Rennen soll dem Frauen-Radsport einen weiteren Schub verleihen. Sportliche Leiterin der Veranstaltung ist Lisa Brennauer. Die Bahnrad-Olympiasiegerin im Vierer hatte im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet. Am Samstag verkündete Brennauer auf ihrem Instagram-Account die Geburt ihres Sohnes.

Strecke von Tamm nach Stuttgart

Der Start des Profi-Rennens befand sich in Tamm, Baden-Württembergs jüngster Stadt im Kreis Ludwigsburg. Anschließend verlief die Strecke über Ortschaften wie Markgröningen sowie Heimerdingen und anschließend für ein kurzes Stück durch den Kreis Böblingen, ehe mit der Schillerhöhe in Gerlingen der knackigste Anstieg des Tages wartete.

Nach einer Kopfsteinpflaster-Passage am Schloss Solitude ging es Richtung Stuttgarter City, wo unweit des Marienplatzes vier Zielrunden gefahren werden. Die letzte Überquerung des Zielstriches in der Hohenstaufenstraße stand nach insgesamt 105 Kilometern an.