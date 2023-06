Gesa Krause hat angekündigt, bei drei Sportevents in Trier dabei zu sein. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt nach der Babypause.

Gerade einmal vor zwei Monaten ist Hindernis-Lauf-Ass Gesa Krause Mutter geworden. Trotzdem trainiert sie schon wieder regelmäßig. Die zweimalige WM-Dritte im 3.000-Meter-Hindernislauf möchte zeigen, dass man auch als Mutter Leistungssport machen kann. Ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Lola Emilia hatte die 30-Jährige mit ihrem Verein Silvesterlauf Trier. Die gute Nachricht für alle Trierer Fans: Gesa Krause wird nicht nur beim Silvesterlauf dabei sein, sondern auch schon vorher zum Flutlichtmeeting und zum Frauenlauf nach Trier kommen. Beide Veranstaltungen sind im September.

"Ich freue mich riesig. Das ist mein erster Frauenlauf."

Krause sagte auf einer Pressekonferenz in Trier: "Ich freue mich riesig. Das ist mein erster Frauenlauf, an dem ich dann auch aktiv teilnehmen werde." Die zweimalige Europameisterin ergänzte: Wie schnell sie sein werde, würde sich dann zeigen. Aber es gehe ja auch nicht nur darum, maximal an seine Grenzen zu gehen. Fünf Kilometer führt die Strecke des Frauenlaufs entlang der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Start ist an den Kaiserthermen. Der Lauf endet im Amphitheater.

Hindernisläuferin Gesa Krause hat in Trier ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Babypause. SWR

Training startete zehn Tage nach der Geburt

Auch während ihrer Schwangerschaft war die gebürtige Hessin aktiv. Sie hielt sich unter anderem auf dem Laufband und mit Pilates fit. Sie erzählt, dass sie bis zum Tag vor der Entbindung gelaufen ist. Zehn Tage nach der Geburt ihrer Tochter Lola Emilia ging das Training wieder los. Vier Wochen danach startete sie dann auch mit dem Laufen. Bisher sei sie mit ihren Fortschritten sehr zufrieden, sagt sie.

Gesa Krauses Traum: Paris 2024

Die Leichtathletin möchte sich unbedingt für die Olympischen Spiele qualifizieren. Bei Bahnwettkämpfen werde sie aber erst im kommenden Jahr starten. Zunächst möchte sie einfach nur gesund bleiben. Der Weg zu den Olympischen Sommerspielen in Paris sei lang.

Trier als Etappe

Jetzt freue sie sich einfach, auch mal im Sommer in Trier zu sein. Bisher habe sie die Stadt durch die Teilnahme beim Silvesterlauf nur im Winter kennengelernt. Dort absolvierte sie auch ihren letzten Wettkampf vor der Geburt. Die Lauf-Events in Trier sollen wichtige Etappen auf dem Weg zu Olympia sein.