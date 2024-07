Die Hochspringerin vom VfB Stuttgart ist auch bei der zweiten Auflage in Heilbronn dabei. Mit ihrer Leistung ist sie nicht ganz zufrieden, doch die Atmosphäre macht das Event für sie zum Erlebnis.

Marie-Laurence Jungfleisch konnte beim Hochsprung-Meeting nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen. Die 33-Jährige musste sich beim Sieg der Australierin Eleanor Patterson (1,95 Meter) mit einer Höhe von 1,83 Meter begnügen. Die deutsche Olympia-Hoffnung Christina Honsel belegte Rang fünf.

"Es war okay. Ich habe mich ganz gut gefühlt. Die Höhe ist natürlich keine gute Leistung mit 1,83 Meter", sagte Jungfleisch im Gespräch mit SWR Sport. Ihre Bestleistung von glatt zwei Metern datiert aus dem Jahr 2016. Aufgestellt hat sie diese in Eberstadt, dem Vorläufer-Meeting der Heilbronner Veranstaltung.

Dorthin kommen an diesem Wochenende wieder reihenweise Top-Athleten - aus gutem Grund. "Ich liebe es, direkt auf dem Marktplatz zu springen. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Zuschauer sind alle dabei, feuern uns an und machen mit. Das ist schon etwas Tolles", sagte Jungfleisch über die Atmosphäre in Heilbronn.

Männer-Wettkampf in Heilbronn am Sonntag

Am Sonntag findet der Wettkampf der Männer statt. Am Start ist unter anderem Mutaz Essa Barshim aus Katar. Er ist der amtierende Olympiasieger, gemeinsam mit dem Italiener Gianmarco Tamberi, mit dem er sich bei den Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille teilte. Außerdem ist der frischgebackene Deutsche Meister Tobias Potye dabei - er ist der einzige deutsche Springer, der bei den Spielen in Paris an den Start gehen wird.