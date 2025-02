Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye: In Topform zur Hallen-EM

Mit der eindrucksvollen persönlichen Bestweite von 20,27 Metern wurde Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim am Wochenende Deutsche Hallenmeisterin. Jetzt peilt die Olympiasiegerin auch Großes für die Europameisterschaft in Apeldoorn an.

Es war eine Begegnung der besonderen Art. Am Freitagmorgen vor dem Wettkampf in Dortmund, verriet Yemisi Ogunleye im Interview mit der ARD-Sportschau, "ist mir beim Frühstück im Hotel ein Mann über den Weg gelaufen und hat mir leise 20 Meter zugeflüstert". 20 Meter Weite? Eine Art Eingebung? Irgendwie schon. "Ich dachte mir, warum eigentlich nicht?", so die 26-Jährige aus Landau in der Pfalz, die für die MTG Mannheim startet, über die Begegnung am Frühstückstisch, "das hat mich ermutigt". Geflüstert, motiviert, getan: Yemisi Ogunleye packte daraufhin bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund sogar eine neue persönliche Bestleistung.

Und das bereits im ersten Versuch. Ein Wurf, ein Schrei, ein Freudentanz: 20 Meter 27! So weit hatte die Olympiasiegerin in ihrer Karriere zuvor noch nie gestoßen. "Wenn man eine Kugel dann so trifft, das ist das beste Gefühl", beschrieb Ogunleye im Gespräch mit SWR Sport ihre Emotionen nach der Bestmarke und dem Titelgewinn in Dortmund bereits nach dem ersten Stoß. Und sie zeigte sich dafür "mega dankbar".

Die deutschen Hallenmeisterschaften waren für sie übrigens keine Nebensache auf dem Weg zu Größerem: "Ich habe mich an die junge Yemi erinnert", zeigte sich die Goldmedaillengewinnerin von Paris demütig, "und wie schwer das früher war nach meiner Verletzung die Norm zu schaffen. Jetzt stehe ich hier und bin dankbar dafür".

Zuversichtlich zur EM nach Apeldoorn

Starke Form und Wurfkonstanz bestätigte Ogunleye auch nach ihrer Bestleistung zum Auftakt, stieß danach gleich viermal über 19 Meter. Beste Voraussetzungen also für die bevorstehenden Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn in den Niederlanden (06. - 09. März). "Diese Leichtigkeit will ich mitnehmen zu den Europameisterschaften, das will ich abrufen, das habe ich drauf."

Generell, sagt die Olympiasiegerin von Paris, "stoße ich sehr gerne bei diesen Höhepunkten, bei dieser Atmosphäre. Ich freue mich auf den Wettkampf und hoffe, dass ich diese Weite nochmal abrufen kann. Aber ich bin sehr zuversichtlich".

Wieder über die 20 Meter?

Und wer weiß, vielleicht läuft ja Yemisi Ogunleye auch im Hotel in Apeldoorn beim Frühstück wieder dieser unbekannte Mann über den Weg, der ihr noch einmal die Weite einflüstert: 20 Meter! Ihre Freiluft-Bestmarke liegt übrigens genau bei 20,00 Metern. Aufgestellt im letzten Sommer. Bei den olympischen Spielen von Paris.