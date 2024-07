Kurz vor Olympia: Zweites internationales Hochsprungmeeting in Heilbronn

Zum zweiten Mal versammeln sich Hochspringerinnen und Hochspringer aus fünf Kontinenten in Heilbronn. In diesem Jahr gibt es auch einen neuen Wettkampf.

Das internationale Hochsprungmeeting Heilbronn findet in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Marktplatz statt. Die Nachfolge-Veranstaltung des Hochsprungmeetings in Eberstadt (Kreis Heilbronn) zieht erneut die besten Athletinnen und Athleten an. Trotz der Olympischen Sommerspiele in Paris, die Ende Juli beginnen, ist das Feld stark besetzt. Mit dabei sind unter anderem ein Olympiasieger sowie zwei mehrfache Deutsche Meister. In diesem Jahr findet erstmals ein Wettkampf extra für Nachwuchsspringer statt.

Hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Laut Athletenmanager Günter Eisinger ist bei den Männern "der zweitbeste Springer der Welt" dabei - Mutaz Essa Barshim aus Katar. Er ist Olympiasieger, gemeinsam mit dem Italiener Gianmarco Tamberi, mit dem er sich bei den Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille teilte. Außerdem ist der neue Deutsche Meister Tobias Potye dabei - er ist der einzige deutsche Springer, der bei den Spielen in Paris an den Start gehen wird.

Bei den Frauen sind dagegen drei Deutsche in Heilbronn am Start, darunter auch die mehrfache Deutsche Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch. Außerdem ist die deutsche Medaillenhoffnung für Olympia dabei, Christina Honsel. Die Dritte im Bunde ist die junge Athletin Johanna Göring aus Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Die Vorjahressiegerin Eleanor Patterson aus Australien will ihren Titel am Samstag verteidigen.

[Das Hochsprungmeeting] soll eine sehr tolle Atmosphäre haben durch den Marktplatz [...] und da springt man am allerliebsten.

Jugendspringen nach Eberstadt-Vorbild

2024 gibt es bereits eine Neuerung im Programm: Es wird ein Springen für Nachwuchsathleten geben. Allerdings erstmal nur in kleinem Format mit vier männlichen Springern. Sie haben in Heilbronn die Chance, sich noch für die U20-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Für mich als Jugendspringer ist es eine große Gelegenheit mit den Top-Athleten auf dem gleichen Platz zu springen.

Hochsprungmeeting Heilbronn hoch angesehen

Trotz Olympischer Spiele und Parallelveranstaltungen mit höheren Prämien wollten viele Athletinnen und Athleten nach Heilbronn kommen. "Für die, die da sind, spielt das Geld keine Rolle, die sind hier, weil sie das Meeting schätzen", sagt der Athletenmanager Günter Eisinger. Auch Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) ist überzeugt von der Veranstaltung: "Man hat das Gefühl, das Hochsprungmeeting ist schon jetzt in der Welt etabliert. Es ist das sportliche Aushängeschild der Region."