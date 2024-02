Yemisi Ogunleye aus Mannheim ist Deutsche Meisterin in der Halle

Die Mannheimer Kugelstoßerin gewann ihre erste Deutsche Meisterschaft. Dabei musste die sie nicht einmal annähernd an ihre Leistungsgrenze gehen.

Den ersten Titel sicherte sich die große Favoritin. Die 25 Jahre alte Mannheimerin Yemisi Ogunleye genügten bei der Hallen-DM in Leipzig 18,91 Meter zum ersten Meistertitel. Auf die letzten beiden Versuche verzichtete Ogunleye, nachdem sie eigenen Worten zufolge ihr Knie gespürt hatte. Die WM-Zehnte steht mit 19,57 Metern in dieser Hallen-Saison derzeit auf Rang drei der Weltrangliste. In dieser Form kann sich die Drehstoß-Technikerin auch Hoffnungen bei der Hallen-WM Anfang März in Glasgow machen.