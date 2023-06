Rekord-Zehnkämpfer Leo Neugebauer: "Was ich gemacht habe, ist so krass"

Leo Neugebauer hat den Jahrzehnte alten deutschen Zehnkampf-Rekord von Jürgen Hingsen übertroffen. Doch der 22-Jährige von der LG Leinfelden-Echterdingen hat bereits neue Ziele.

Am Tag nach seinem atemraubenden Rekord konnte Leo Neugebauer immer noch nicht fassen, dass er die 39 Jahre alte Bestmarke von Jürgen Hingsen übertroffen hat. "Was ich gemacht habe, ist einfach so krass", sagte der Zehnkämpfer von der LG Leinfelden-Echterdingen im Interview mit SWR Sport. "Ich wusste, dass ich gut bin, aber dass ich so gut bin? Da habe ich mich selbst ein wenig überrascht."

Der Trainer hat Neugebauers Potenzial schon vor dem Wettkampf erkannt

Sein Trainer schien jedoch schon an diese Möglichkeit geglaubt zu haben, bevor der 22-jährige College-Student bei den NCAA Division Championships in Austin/Texas an den Start ging: "Vor dem Wettkampf hat mir mein Coach gezeigt: 'Hey Leo, schau mal: Das hier ist der beste Deutsche, der jemals gelebt hat.' Und ich dachte mir: 'Warum zeigst Du mir das? Ich werde das nicht erreichen.'" Er hielt den deutschen Rekord für "untouchbar". Das war er nicht. Das weiß jetzt auch Leo Neugebauer: "Jetzt habe ich es halt echt geschafft. Krass."

Neugebauers neue Ziele: die Leichtathletik-WM in Budapest

Das deutsche Supertalent hatte bereits im März für Furore gesorgt und mit der persönlichen Bestleistung von 8.478 Punkten die Norm für die WM und die Olympischen Spiele 2024 in Paris erfüllt. Den Rekord und Jürgen Hingsen immer im Hinterkopf. "Natürlich, jeder kennt Jürgen Hingsen. Jeder Mehrkämpfer, der ziemlich gut ist, kennt die Leute, die die Rekorde aufstellen." Nun ist er derjenige, den andere im Hinterkopf haben.

Dabei denkt Neugebauer bereits an das nächste Ziel: die Leichtathletik-WM vom 19. bis zum 27. August in Budapest. "Ich bin sehr, sehr excited für die WM." Der Zehnte der Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr zählt dort zu den großen Konkurrenten von Ex-Weltmeister und Europameister Niklas Kaul. In Ungarn möchte er erneut über sich hinauswachsen: "Ich habe ausgerechnet, was ich machen könnte. Jetzt in dem Wettkampf waren echt noch ein paar Disziplinen, wo ich definitiv noch mehr machen könnte. Ich habe das mal zusammengerechnet, und ich habe noch viel Luft nach oben."

Deutscher Rekord für Neugebauer nur ein Zwischenschritt

Der Auftrieb durch den deutschen Rekord kommt auf jeden Fall zur richtigen Zeit: "Definitiv. Denn jetzt weiß ich, was ich machen kann. Und das gibt mir nochmal eine Extra-Motivation da an den Start zu gehen. Das fühlt sich schon cool an."

Bis dahin gilt: "Immer nur ein kleines bisschen besser werden - in jeder Disziplin." Das sei im am Freitag bereits "in sechs oder sieben Disziplinen" gelungen. Für Neugebauer anscheinend nur ein Zwischenschritt: "Mein Leben geht genauso weiter. Aber ich bin stolz auf mich."