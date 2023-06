College-Student Leo Neugebauer übertrifft sensationell den 39 Jahre alten deutschen Zehnkampf-Rekord von Jürgen Hingsen - und ist plötzlich einer der Favoriten bei der WM in Budapest.

Vom Verlust seines uralten Zehnkampf-Rekordes wurde Jürgen Hingsen am Freitagmorgen völlig überrumpelt. "Wie jetzt? Das gibts ja nicht. Das wusste ich noch nicht", sagte Hingsen im Gespräch mit dem SID und fragte: "Von Niklas Kaul?"

Nein, es war nicht der Europameister, der die Leichtathletik-Szene in der Nacht zum Freitag plötzlich in Aufruhr versetzte. Sondern der 22-jährige College-Student Leo Neugebauer, der in Austin/Texas sensationell mit 8.836 Punkten die 39 Jahre alte deutsche Bestmarke von Hingsen um vier Zähler übertrumpfte.

Neugebauer: "Das ist einfach verrückt"

"Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich denken soll. Das ist einfach verrückt", sagte ein emotional ausgelaugter Neugebauer in einem Video auf seinem Instagram-Kanal. Nur acht Zehnkämpfer erzielten weltweit jemals mehr Punkte.

Nach seinem Zieleinlauf über die abschließenden 1500 m bei den NCAA Division Championships brach Neugebauer in Tränen aus.

"Das fühlt sich unglaublich an."

Neugebauer bereits für die WM und Olympischen Spiele qualifiziert

Das deutsche Supertalent, das für die LG Leinfelden-Echterdingen startet, hatte bereits im März für Furore gesorgt und mit der persönlichen Bestleistung von 8.478 Punkten die Norm für die WM in Budapest (19. bis 27. August) und die Olympischen Spiele 2024 in Paris erfüllt. Nun legte der WM-Zehnte von 2022 noch einmal gewaltig zu und brach damit auch den bisherigen College-Rekord.

Nach 39 Jahren: Hingsens Bestmarke geknackt

Sein Trainer sagte ihm, dass er auch Hingsens Bestmarke übertroffen hatte. "Das macht mich zum Größten der Geschichte im ganzen Land. Ich kann das noch gar nicht glauben", sagte Neugebauer.

Und Hingsen? Der Olympiazweite von 1984 fiel "aus allen Wolken. Ich freue mich natürlich riesig, aber man ist auch ein bisschen traurig. Ich hätte gerne die 40 Jahre geknackt", sagte der 65-Jährige mit einem Schmunzeln über die "phänomenale" Leistung.

Frank Busemann: "Es ist so wunderbar und so schön"

Auch Frank Busemann, Silbermedaillengewinner von Atlanta 1996, empfand eine "riesige Freude" für Neugebauer. "Er ist ein wahnsinniger Zehnkämpfer und es macht Spaß, ihm zuzusehen", sagte Busemann im Sportschau-Interview, "8.836 Punkte: Das war ein Zehnkampf aus einem Guss."

Mit seiner Leistung katapultierte sich Neugebauer, der an der Universität Texas studiert, an die Spitze der Weltjahresbestenliste. "Damit ist er ganz klar im Kreis der Medaillen-Aspiranten für die Weltmeisterschaften in Budapest und auch für die Olympischen Spiele in Paris", so Busemnn weiter.

Knackt Neugebauer bald die 9.000 Punkte?

Neugebauer profitiere laut Hingsen und Busemann von den guten Trainingsbedingungen in den USA, Hingsen glaubt sogar daran, dass der neue Rekordhalter "vielleicht bald die 9.000 Punkte knackt."

Neugebauer hingegen will erst einmal den Moment genießen: "Ich werde ein paar Tage brauchen, um mir bewusst zu werden, was ich heute erreicht habe." Die Glückwünsche seiner Vorgänger und das Staunen der Leichtathletik-Szene begleiten ihn dabei.