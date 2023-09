Spektakuläres Derby - HBW Balingen-Weilstetten schlägt TVB Stuttgart

per Mail teilen

Am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga hat Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten den TVB Stuttgart geschlagen. Das Derby blieb bis zum Schluss spannend.

Nach dem Auswärtserfolg gegen den Bergischen HC hat der HBW nachgelegt und das Derby gegen den TVB Stuttgart 29:28 (14:13) gewonnen. Vor heimischem Publikum entwickelte sich ein spannendes und knappes Duell, dass die Balinger mit großer Leidenschaft für sich entschieden.

HBW-Coach Jens Bürkle sprach von einem verdienten Sieg trotz der hektischen Schlussphase: "Die Mannschaft hat weiter gekämpft und deshalb auch verdient gewonnen. Ich bin sehr zufrieden." Micheal Schweikardt vom TVB stimmte zu und zeigte sich sehr unzufrieden: "Ich bin massiv enttäuscht, wie wir das Spiel heute gestaltet haben. Wir haben heute handballerisch verloren gegen Balingen, aber auch kämpferisch waren wir unterlegen."

Beide Torhüter glänzen

Vor 2.350 Zuschauern überragten vor allem die beiden Keeper: Balingens Mohamed El-Tayar hielt 16 Bälle, Silvio Heinetter auf der anderen Seite sogar 19. Beste Werfer für die Balinger waren Jona Schoch (6) und Patrick Volz (6/1), für den TVB trafen Kai Häfner und Adam Lönn (je 5) am häufigsten.

TVB Stuttgart kommt besser ins Spiel

Das Derby hielt, was es versprach: Es war spannend, spektakulär, bot Traumtore und eine besondere Atmosphäre. Die Gäste aus Stuttgart kamen zunächst besser ins Spiel. Torhüter Silvio Heinevetter präsentierte sich stark und wehrte die ersten drei Angriffe des HBW ab, außerdem parierte er einen Siebenmeter. Folglich ging der TVB mit 5:1 in Führung und ließ die mitgereisten Fans jubeln.

Doch die Gastgeber wurden treffsicherer und gewannen mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Nach einem 6:0-Lauf gingen sie erstmals in Führung. Die Partie blieb eng und als die Halbzeitsirene ertönte, lagen die Balinger mit 14:13 vorne.

Ein spannendes Derby bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel schien es zeitweise so, als bekämen die Balinger die Partie komplett in den Griff. Aber beim Spielstand von 25:20 nahmen die Gäste eine Auszeit, deckten von da an sehr offensiv und brachten den HBW aus dem Konzept. 70 Sekunden vor dem Ende stand es nur noch 29:28 für die Gastgeber, der TVB hatte den Ball, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Für die Balinger, die das Nachbarschafts-Duell zuletzt 2016 gewannen, war es der zweite Sieg im dritten Bundesliga-Spiel. Die Stuttgarter hingegen bleiben punktlos.