Ein Leckerbissen erwartet die Handballfans am Sonntag: Die Rhein-Neckar Löwen empfangen den THW Kiel. Wer keine Karte mehr für das ausverkaufte Bundesliga-Topspiel erhalten hat, kann es ab 14 Uhr live im SWR verfolgen.

Mit einem Sieg im Rücken gehen die Rhein-Neckar Löwen in das Topspiel gegen Kiel. Am zwölften Spieltag der Handball-Bundesliga besiegten sie den SC DHfK Leipzig mit 32:28 (17:15). Bester Werfer der Mannheimer war dabei wieder einmal Juri Knorr mit zehn Treffern, auf dessen Schultern auch am Sonntag gegen Kiel ein Großteil des Erfolgsdrucks lasten wird.

Knorrs Kumpel David Späth, der ja am vergangenen Wochenende noch im Dress der Nationalmannschaft geglänzt hatte, saß gegen Leipzig allerdings auf der Tribüne, da Löwen-Trainer Sebastian Hinze auf Mikael Appelgren und Joel Birlehm setzte. Bleibt also abzuwarten, wer am Sonntag zwischen den Pfosten stehen wird.

Knorr warnt vor THW Kiel

Mit dem THW Kiel kommt ein Topteam in die bis auf den letzten Platz gefüllte Halle in Mannheim. Allerdings läuft es in dieser Saison nicht ganz so für die Gäste, wie sie es sich vorgestellt haben. Beim Spiel zuletzt gegen Hannover-Burgdorf (33:36) hat der THW bereits die fünfte Saisonniederlage eingefahren - das ist eine mehr als in der kompletten vergangenen Saison.

TV-Tipp Handball-Bundesliga live: Die Rhein-Neckar Löwen empfangen am Sonntag, 12.11., den deutschen Meister THW Kiel. Das Spiel gibt es live ab 14 Uhr im SWR und im Livestream auf swr.de/sport.

Doch genau das macht die Gäste in den Augen von Knorr besonders gefährlich. "Das ist für uns gar nicht so gut, dass sie verloren haben. Sie werden voll motiviert sein. Das ist eine Situation, die sie so ja eigentlich gar nicht kennen. Deshalb werden sie Vollgas geben", ist sich der Spielmacher sicher.

Seine Mannschaft müsse deshalb auch alles geben und den Kampf annehmen. "Wir müssen die Qualität, die wir haben, auf die Platte bringen. Da darf nicht viel fehlen gegen so ein Topteam", weiß Knorr.

Désirée Krause und Dominik Klein vor Ort

Wie die Partie läuft, können Sie am Sonntag ab 14 Uhr live im SWR verfolgen. Durch das Spiel wird Moderatorin Désirée Krause die Zuschauer begleiten. An ihrer Seite steht mit dem Weltmeister von 2007 Dominik Klein ein ausgewiesener Handballexperte, der selbst als Spieler mit dem THW Kiel alle Titel gewonnen hat, die es zu gewinnen gibt. In der Halbzeitpause werden die Beiden den derzeit verletzten Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen begrüßen können.