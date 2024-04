Ausstiegsklausel: Juri Knorr wird die Rhein-Neckar Löwen verlassen

per Mail teilen

Star-Handballer Juri Knorr hat sich entschieden, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag zu nutzen und die Rhein-Neckar Löwen zu verlassen. Bis zu seinem Abschied will er sich jedoch auf den Sport konzentrieren.

Seit Wochen wurde gemunkelt, nun ist es offiziell: Juri Knorr will die Rhein-Neckar Löwen verlassen. "Juri hat uns schon vor ein paar Wochen davon in Kenntnis gesetzt, dass er sich im Sommer 2025 gerne sportlich verändern und von der Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei uns Gebrauch machen möchte", ließ sich Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann auf der Vereinswebseite zitieren.

Juri Knorr lässt sein Ziel offen

Wohin Knorr im Sommer 2025 wechseln wird, ließ der Verein ebenso offen wie der Spieler selbst. "Was dann ab Sommer 2025 passiert, können wir besprechen, wenn es etwas Konkretes zu besprechen gibt", hieß es von Knorr. Die Bild-Zeitung spekulierte, ob der 23-Jährige sich bereits mit dem dänischen Topclub Aalborg Handbold über einen Wechsel einig sei.

Damit wollen die Rhein-Neckar Löwen den anhaltenden Diskussion um ihren Star-Spielmacher ein Ende setzen, um sich fortan auf die Handball-Bundesliga und das anstehende European-League-Viertelfinale gegen Sporting Lissabon zu konzentrieren: "Wir haben noch ehrgeizige Ziele für den Rest der Saison. Diese zu erreichen, gilt mein ganzes Augenmerk", sagte Knorr.

Knorr reifte bei den Rhein-Neckar Löwen zum Führungsspieler

Der gebürtige Flensburger kam 2021 von GWD Minden nach Mannheim, spielte eine Saison als "Azubi" von Schweizer Löwen-Spielmacher Andy Schmid und übernahm 2022 dessen Position. Seitdem gilt er als Chef der Löwen-Offensive, sammelt die meisten Scorer-Punkte und spielt in der Abwehr auf der Halbposition eine wichtige Rolle. Er holte mit den Rhein-Neckar Löwen im April 2023 den zweiten DHB-Pokal der Vereinsgeschichte und reifte auch in der Nationalmannschaft zur Führungsfigur. Ende 2022 verlängerte er seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen bis 2026.