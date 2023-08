Juri Knorr und David Späth: Handball-Cracks und ziemlich beste Freunde

Sie zählen zu den größten Hoffnungen im deutschen Handball: Juri Knorr und David Späth. Bei den Rhein-Neckar Löwen kämpfen der Spielmacher und der Torhüter gemeinsam auf der Platte, beim Videospielen fliegen zwischen den Kumpels öfter auch mal die Fetzen.

"Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel gegen David schieße", sagt Juri Knorr lachend und spricht dabei nicht vom Handball. Denn wenn er zusammen mit seinem Mannschaftskollegen und besten Freund David Späth Videospiele zockt, geht's oft richtig zur Sache. "Juri ist ein schlechter Verlierer und ein schlechter Gewinner zugleich", verrät Späth, "beim Fifa spielen hat er immer ein paar lockere Sprüche drauf, aber einstecken kann er nicht so gut". Deshalb hat Knorr abends öfter mal das Gefühl, "dass ich es übertrieben habe und muss David nochmal anrufen und fragen, ob alles okay ist".

Das ist es in der Regel dann auch. Denn: "So eine Freundschaft ist schon etwas Besonderes", sagt Späth, "das schätze ich einfach, einen richtigen Freund zu haben, auch weit über den Handball hinaus."

Juri Knorr: Erwartungen und eigener Anspruch

Auf dem Handball-Feld steht der eine ganz hinten im Tor, der andere gibt vorne den Ton an: Juri Knorr hat den Sprung in die Handball-Weltspitze bereits geschafft. Bei der vergangenen WM überzeugte er als Spielmacher des deutschen Teams und auch bei den Rhein-Neckar Löwen ist der Mittelmann einer der Leistungsträger- ein ganz schöner Druck auf den Schultern des 23-Jährigen. "Auf der einen Seite bin ich dankbar für die Wahrnehmung und die Wertschätzung meiner Leistung, aber es ist auch nicht immer einfach", sagt Knorr. "Ich weiß, dass ich den Erwartungen nicht immer gerecht werden kann, aber ich probiere einfach, meinen Weg zu gehen und mir den Spaß dabei zu erhalten", hofft der gebürtige Flensburger weiter.

Bei den Rhein-Neckar Löwen geht der Ausnahme-Spieler bereits in seine dritte Saison. "Juri ist ein Spieler, der extrem fleißig ist und individuell sehr, sehr viel kann. Er hat auch letztes Jahr einen sehr großen Schritt gemacht", lobt Löwen-Trainer Sebastian Hinze, der es "überragend" findet, mit ihm zusammenzuarbeiten.

David Späth spielte sich bei U21-WM in den Fokus

Juris Kumpel David feierte seinen größten sportlichen Erfolg bei der Junioren-WM vor wenigen Wochen. Da machte der 21-jährige Keeper ganz Handball-Deutschland auf sich aufmerksam und führte das deutsche Team mit überragenden Paraden zum Titel. "Das war ein Moment für die Ewigkeit für uns. Das war unser Ziel und als wir den Pokal dann gewonnen haben, war das ein unbeschreibliches Gefühl", sagt Späth.

Dass sich der Kaiserslauterer dabei so in den Fokus spielte, überrascht seinen Mannschaftskapitän bei den Löwen nicht. "Das war eine Bestätigung von dem, was ich jeden Tag in der Halle sehe", sagt Patrick Groetzki, "David ist eines der Top-Talente im Tor in Europa und wenn er so weiter macht und verletzungsfrei bleibt, kann's ganz weit gehen. Hoffentlich erstmal in die Nationalmannschaft und dann kann er auch einer der besten Torhüter in Europa werden."

Für mehr Spielzeit im Löwen-Tor: Späth will weiter "Vollgas" geben

Späth fühle sich durch solche Aussagen zwar "geehrt", weiß aber auch, dass er nachlegen muss. Denn die Konkurrenz im Tor der Rhein-Neckar Löwen ist mit Mikael Appelgren und Joel Birlehm groß. "Natürlich möchte jeder spielen", sagt der Youngster, "deswegen wird mein Ziel sein, im Training weiter Vollgas zu geben, damit kein Weg an mir vorbeiführt und ich mehr Spielzeit als letztes Jahr bekomme".

Vollgas will David auch weiter beim Videospielen geben. Auch wenn zwischen ihm und Juri die Fetzen fliegen, denn: "die Chemie stimmt zwischen uns", sagt Späth, "das hilft uns vielleicht auch auf dem Handballfeld".