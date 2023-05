Xenia Smits: Kapitänin der besten Handballmannschaft Deutschlands

Die SG BBM Bietigheim hat 55 Bundesligaspiele in Serie gewonnen und die deutsche Meisterschaft verteidigt. Großen Anteil daran hat Xenia Smits, deutsche Nationalspielerin und seit 2020 im linken Rückraum der Bietigheimerinnen.

"Es gibt in der Welt nicht viele, die in Verteidigung besser sind als sie", sagt Markus Gaugisch, Bundestrainer und Trainer der SG BBM Bietigheim, über Xenia Smits. Dass die 29-Jährige von ihrem Trainer solch ein Lob erhält, kommt nicht von ungefähr. Die in Belgien geborene Smits hat auf Vereinsebene schon so gut wie alles gewonnen und dabei auch zahlreiche individuelle Auszeichnungen erhalten.

Xenia Smits: Deutsche Nationalspielerin und mehrfache französische sowie deutsche Meisterin

Als 16-Jährige wechselte sie zur HSG Blomberg-Lippe und spielte bis 2015 mit den Westdeutschen in der Bundesliga. Danach ging es zum Serienmeister nach Metz in die starke französische Liga. Smits, damals schon Leistungsträgerin in der deutschen Nationalmannschaft (222 Tore in 99 Spielen), war in Frankreich eine Topspielerin und wurde mit Metz mehrfache französische Meisterin und Pokalsiegerin.

Im Sommer 2020 dann der Wechsel zur SG BBM Bietigheim. Xenia Smits galt damals als Königstransfer und entwickelte sich in den vergangenen drei Jahren zu einer unverzichtbaren Leistungsträgerin im linken Rückraum der Schwäbinnen. Mit der SG hat die 29-Jährige reichlich Titel gesammelt: Die European League 2022, die Deutsche Meisterschaft 2022 und 2023 sowie den DHB-Pokal 2021, 2022 und 2023. Im Final 4 der European League - immerhin der zweitstärkste europäische Vereinswettbewerb - wurde Smits zur besten Spielerin gekürt.

Nach drei Jahren in Bietigheim fühlt sich die Rückraumspielerin dort sehr wohl. Neben der Platte ist sie "glücklich" und hat Freunde sowie "die passenden Menschen" um sich. Bietigheim ist für sie mittlerweile "ein bisschen Heimat". Smits trainiert bei der SG die D-Jugend, was für sie eine Herzensangelegenheit ist. Sie ist begeistert davon, wie ihre Schützlinge mit "Herz und Leidenschaft" Handball spielen.

Ziel: Mit Bietigheim ins Final 4 der Champions-League

Auch innerhalb des Profiteams ist die 1,82 Meter große Athletin hervorragend integriert. „Ich habe sie unglaublich gerne und sie steht immer im Dienst der Mannschaft“, sagt Mitspielerin Julia Maidhof. Antje Döll gibt das wohl größtmögliche Lob, das von einer Teamkollegin kommen kann: "So lange ich Handball spiele, möchte ich sie gerne in meiner Mannschaft haben. Wäre schön wenn sie Bietigheim so lange wie möglich erhalten bleibt.“

Mit der SG BBM Bietigheim hat die Kapitänin - trotz zahlreicher Titel - auch noch einiges vor. Mit den Schwäbinnen möchte Smits das Final 4 der Women's EHF Champions League erreichen. Dort war sie schon mit Metz - und dorthin zurück möchte sie mit Bietigheim.