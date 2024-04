Das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Bietigheim trifft auf Odense

Zum dritten Mal in dieser Saison treffen die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim auf das dänische Team Odense Håndbold. Dieses Mal ist es ein besonderes Spiel für die SG BBM.

Wenn am Sonntag (28.04.2024, 14 Uhr) das Spiel zwischen der SG BBM Bietigheim und Odense Håndbold angepfiffen wird, dürfte Kapitänin Xenia Smits und ihren Mitspielerinnen das Herz bis zum Hals schlagen. Denn das Viertelfinal-Hinspiel in der EHF Champions League ist für das Bundesliga-Team das "bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte".

Das geben die Bietigheimerinnen auf der vereinseigenen Website offen zu. Die deutschen Meisterinnen stehen erstmals unter den besten acht Teams in Europa.

Für Trainer Jakob Vestergaard gestaltet sich die Personalsituation sehr herausfordernd, denn neben der Langzeitverletzten Melinda Szikora fällt für den Rest der Saison auch Spielmacherin Isabelle Andersson (beide Kreuzbandriss) aus. Der Einsatz von Kelly Dulfer (Fußgelenk-Verletzung) ist noch fraglich.

SG BBM Bietigheim: "Fans sind ein wichtiger Faktor"

Vestergaards Vorfreude ist trotzdem groß: "Wir konzentrieren uns auf die Partie am Sonntag, wo unsere Fans ein wichtiger Faktor sind", sagte der Däne über das Spiel in der Ludwigsburger Arena.

Welche individuelle Klasse das Team aus der drittgrößten Stadt Dänemarks hat, bekam Bietigheim schon in der Gruppenphase der diesjährigen Champions League-Saison zu spüren. Vor allem in Hinspiel ließ das Team um Kreisläuferin Maren Nyland Aardahl den Bietigheimerinnen keine Chance (29:42).

EHF Champions League: Das Final Four in Budapest ist das Ziel

Das Rückspiel gestaltete sich knapper. Mit einem 25:28 zeigte die SG BBM, dass sie mit einem europäischen Topteam mithalten kann.

Im Viertelfinal-Hinspiel am Sonntag und im Rückspiel am 5. Mai entscheidet sich nun, wer von beiden Teams in das Final Four der EHF Champions League einzieht. Dieses findet am ersten und zweiten Juni in Budapest statt.