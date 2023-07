Deutschland zerlegt auch die Schweiz

per Mail teilen

Deutschland ist seiner Favoriten-Stellung bei der Faustball-WM in Mannheim gerecht geworden und hat sich im Spitzenspiel der Gruppe A gegen die Schweiz durchgesetzt.

Die deutsche Faustball-Nationalmannschaft hat sich auch im zweiten Gruppenspiel der Faustball-WM in Mannheim keine Blöße gegeben. Das Team von Trainer Olaf Neuenfeld gewann gegen die Schweiz souverän mit 3:0 (11:9, 11:4, 11:3) und machte klar, dass sie sich auf dem Weg zum 13. WM-Titel nicht aufhalten lassen wollen.

Im ersten Satz konnten die Schweizer noch ganz gut mithalten. Zwar schien es zunächst, dass die Deutschen ähnlich souverän vorneweg marschieren würden, wie beim Auftaktsieg am Samstag gegen Namibia. Allerdings verspielten sie einen zwischenzeitlichen Fünf-Punkte-Vorsprung und machten es beim Stand von 9:9 noch einmal spannend. Doch Angreifer Patrick Thomas machte den entscheidenden Punkt zum Satz-Gewinn.

Patrick Thomas ist der Topscorer

Im zweiten Satz versagten den Schweizern zu häufig die Nerven. Von den Aufschlag- und Rückspielfehlern profitierten die Deutschen, die schnell deutlich in Führung gingen und diese Führung dann auch nicht mehr hergaben. Erneut war es Patrick Thomas, der den Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion zeigte, warum der Rekord-Weltmeister bei der Heim-WM zu den Favoriten gehört.

Gegen das 1,99-Meter-Kraftpaket, fanden die Schweizer auch im dritten und letzten Satz kein geeignetes Mittel. Thomas, der den Ball mit seiner Faust auf etwa 140 km/h beschleunigen kann, machte Punkt um Punkt um Punkt. Den letzten machte jedoch jemand anderes: Johannes Jungclaussen verwandelte den Matchball zum 11:3 und machte Deutschland nach etwa 48 Minuten zum Sieger. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Montag (ab 10 Uhr live auf SWR Sport) auf Italien.

Deutschland ist klarer Titel-Favorit

Während sich die Erst- und Zweitplatzierten von Gruppe A und B direkt fürs Viertelfinale qualifizieren, spielen die Erst- und Zweitplatzierten von Gruppe C und D mit den Dritt- und Viertplatzierten von Gruppe A und B die Qualifikation zum Viertelfinale. Die Verlierer der Viertelfinal-Qualifikation sowie die weiteren Teams der Gruppe C und D treten dann beim sogenannten President's Cup an und spielen Platz elf bis 16 unter sich aus. Die anderen Teams kämpfen um den Titel. Allerdings steht Deutschland mit vier Punkten aus zwei Spielen bereits jetzt als Gruppensieger fest.

Deutschland ist bei dem WM-Turnier nicht nur wegen des Heimvorteils klarer Titelfavorit: Bei den 15 bisherigen Weltmeisterschaften seit 1968 holte das deutsche Team zwölfmal Gold. Dabei läuft Neuenfelds Mannschaft in Ermangelung eines nationalen Fachverbandes immer noch für den Deutschen Turner-Bund (DTB) auf. Ernsthaft betrieben wird Faustball vorrangig in deutschsprachigen Ländern oder von Nachkommen deutscher Auswanderer in Argentinien, Brasilien, Chile, Namibia und Australien.