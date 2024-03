Mit 43 Jahren: Ehemalige Box-Weltmeisterin Alesia Graf ist tot

Alesia Graf ist gestorben. Die frühere Box-Weltmeisterin aus Stuttgart wurde nur 43 Jahre alt. Ihre enge Freundin Regina Halmich nimmt mit einem persönlichen Statement Abschied.

Sie galt als eine der besten Boxerinnen der Welt. Nun ist Alesia Graf im Alter von 43 Jahren gestorben. Die Hintergründe zum überraschenden Tod der ehemaligen Profi-Sportlerin sind noch unklar.

Box-Legende Regina Halmich nimmt Abschied

Regina Halmich, Box-Legende aus Karlsruhe und langjährige Freundin von Graf, nimmt auf ihrem Instagram-Account Abschied. "Ich bin schockiert und fassungslos. Du warst nicht nur Trainingspartnerin und Weltmeisterin, sondern auch Freundin. 43 Jahre- viel zu jung um zu gehen." Und weiter: "Ich begreife es nicht. Was eine traurige Nachricht. RIP Alesia."

Die 47-jährige Halmich schreibt zudem: "Ich könnte so viele Geschichten über dich erzählen, was dich ausgezeichnet hat und wie besonders du warst - aber im Moment bin ich noch nicht in der Lage, sorry".

Alesia Graf: Weltmeisterin aus Stuttgart

Die ehemalige Profi-Boxerin wurde 1980 als Alesia Klimowitsch in Weißrussland geboren. 1999 kam sie nach Deutschland und lebte in Stuttgart. Den Familiennamen Graf führte sie seit ihrer Eheschließung im Jahr 2002, im Jahr 2008 nahm sie die deutsche Staatsbürgerschaft an.

Mit dem Boxsport begann sie 2001, im Jahr 2004 wurde sie Profi-Kämpferin. Ihr Profi-Debüt gab Graf im Februar 2004 in der Stuttgarter Schleyerhalle und besiegte dort die Slowakin Petra Jachmanowa. In ihrer Karriere wurde Alesia Graf Weltmeisterin der Verbände GBU und WIBF, in insgesamt 29 Kämpfen siegte sie 26 Mal, elfmal durch K.o.. Graf stand beim Hamburger Universum-Boxstall um Promoter Klaus-Peter Kohl und Manager Peter Hanraths unter Vertrag und pendelte viele Jahre zwischen Stuttgart und Hamburg.

Die Athletin, die den Kampfnamen "The Tigress" (Die Tigerin) trug, beendete ihre Karriere nach ihrem letzten Kampf im Dezember 2012. Nun bestätigte ihr ehemaliger Boxstall Universum, dass Alesia Graf im Alter von 43 Jahren gestorben ist.