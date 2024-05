Ratiopharm Ulm ist bereit für die Playoffs

Sie sind der Titelverteidiger! Und sie wollen den Titel auch verteidigen! Am Samstag beginnen für ratiopharm Ulm die Playoffs in der Basketball-Bundesliga.

Im vergangenen Jahr haben die Ulmer Basketballer als Vorrunden-Siebter die Meisterschaft gewonnen. Warum soll das in diesem Jahr nicht als Vorrunden-Vierter gelingen? Der am Mittwoch bei einer öffentlichen Trainingseinheit für die Presse ausgestrahlte Optimismus ist jedenfalls groß. Die Playoffs in der Basketball-Bundesliga für ratiopharm Ulm beginnen am Samstag.

Die Playoffs werden es zeigen

"Die Playoffs werden es zeigen!", "Das wird man in den Playoffs sehen!", "In den Playoffs ist alles möglich!". Das sind die Antworten von Spielern, Trainern und Funktionären auf Fragen der Journalisten, was denn in den Playoffs von der Mannschaft zu erwarten ist. Wie jedes Jahr weiß man vor den Playoffs der besten acht Mannschaften eigentlich nichts. Sicher ist jedoch, dass Ulm auf dem Weg zur Titelverteidigung zunächst die Würzburg Baskets aus dem Weg räumen muss. Eine lösbare Aufgabe, immerhin hat Ulm gegen Würzburg in diesem Jahr in Liga und Pokal schon dreimal gewonnen. "Die Spiele gegen Würzburg waren zum Teil sehr eng. Sie sind der Underdog, von uns erwartet jeder, dass wir die Serie gewinnen", warnt jedoch Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Von uns erwartet jeder, dass wir die Serie gewinnen.

"Es ist gut zu wissen, dass wir Würzburg schlagen können" sagt Trainer Anton Gavel. Die Mannschaft wolle den Heimvorteil, der mit dem letzten Spieltag erreicht wurde, zum echten Vorteil machen, fügt er hinzu. Im neuen Viertelfinalmodus hat Ulm zunächst zwei Heimspiele gegen Würzburg, die nächsten beiden Partien sind dann in Würzburg angesetzt. Ein eventuelles fünftes Spiel wäre dann wieder in der Neu-Ulmer Arena.

In den Playoffs ist alles möglich

Während Sportdirektor und Trainer noch vorsichtig optimistisch sind, sind die Spieler etwas mutiger. "Es ist alles möglich!" sagt Karim Jallow. Vor allem die Spieler, die letztes Jahr den Titel geholt hätten, wüssten, wie schön es ist, alles zu gewinnen. "Mit der Truppe ist alles möglich!" sagt Jallow. Auch Kapitän Thomas Klepeisz hält die Titelverteidigung für nicht unmöglich. Ziel sei es, innerhalb der Playoffs von jedem Spiel zum nächsten besser zu werden, so Klepeisz. Dies sei in der vergangenen Saison perfekt gelungen und der Schlüssel zur Deutschen Meisterschaft gewesen. L.J. Figuero strotzt geradezu vor Selbstvertrauen. Auf die Frage, wer Favorit in den Playoffs sei, sagt der US-Amerikaner: "Wir, ich nenne keine andere Mannschaft. Wir sind die Favoriten!"

Es ist alles möglich!

Public Viewing für Auswärtsspiele

In Ulm wissen jedoch alle, wie schnell es in den Playoffs gehen kann. "Du spielst, um zu gewinnen oder, um nach Hause zu fahren", sagt der Spanier Juan Nunez. Playoffs können grausam sein. Der Verein bietet Fans für die Auswärtsspiele einen besonderen Service an. Die Auswärtsspiele der Playoffs werden im heimischen Orange Campus als Public Viewing gezeigt. Wie viele Spiele dort zu sehen sein werden, werden die Playoffs zeigen. "Deutscher Meister 2023" steht auf einer großen Fahne, die vor der Trainingshalle des Basketballbundesligisten hängt. Vielleicht dürfen sie diese bald durch ein "und 2024" ergänzen. Wie eingangs erwähnt: In den Playoffs ist alles möglich.