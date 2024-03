Basketball: Meistertrainer Anton Gavel verlässt ratiopharm Ulm

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm und Meistertrainer Anton Gavel gehen nach der Saison getrennte Wege. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Nachfolger steht bereits fest.

Ty Harrelson wird neuer Chefcoach in Ulm. Der Trainer von Rasta Vechta erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. An seiner Seite bleibt Tyron McCoy Assistenz-Trainer.

"Ty Harrelson ist der Wunschkandidat", schreibt ratiopharm Ulm auf seiner Homepage. Eigentlich wollte der Deutsche Meister mit seinem Meistertrainer um zwei Jahre verlängern. Doch Anfang des Jahres sei absehbar gewesen, dass Gavel dieses Angebot nicht annehmen möchte. Mit Harrelson kommt ein Weltenbummler nach Ulm. Als Spieler war er unter anderem in Deutschland, Italien, Finnland, Ungarn und Australien im Einsatz. Aktuell ist er Trainer des Bundesligisten Rasta Vechta. Er steht mit seinem Team auf dem fünften Platz, zwei Plätze vor ratiopharm Ulm.

Auf der Position des Co-Trainers bleibt alles beim alten: Tyron McCoy (links) verlängert seinen Vertrag bei ratiopharm Ulm um zwei weitere Jahre.

McCoy bleibt Co-Trainer

"Ich bewundere das Konzept und die Erfolge von ratiopharm Ulm", so umschreibt der 43-Jährige seine Vorfreude auf den Trainerposten an der Donau. Unterstützt wird Harrelson dabei von einem, der den Verein schon lange kennt: Assistenz-Trainer Tyron McCoy hat seinen Vertrag in Ulm um zwei Jahre verlängert. McCoy saß bereits neben Thorsten Leibenath und Jaka Lakovic auf der Ulmer Trainerbank.

Gavel: Entscheidung für die Familie

Anton Gavel begründet seinen Wechsel zu den Bamberg Baskets mit familiären Dingen. Es sei der richtige Moment, eine Entscheidung für die Familie zu treffen, so der Ulmer Meistertrainer. In Bamberg genießt er Legenden-Status. Als Spieler wurde Gavel mit Bamberg viermal Meister, dreimal Pokalsieger. Geradezu frenetisch bejubeln die Bamberger Fans die Rückkehr von "Tono" Gavel in den sozialen Netzwerken. Eine Userin schreibt auf Instagram "Ohhhh, mein Herz ist gerade kurz vor Freude stehen geblieben", eine andere fügt hinzu "Yessss! Happy smiles mit Tränen in den Augen!!! Einfach toll!!!" Ein User auf facebook kommentiert die Rückkehr Gavels nach Bamberg so: "Wow, was für eine Mega Nachricht!" Gavel bekommt in Bamberg einen Dreijahresvertrag. "Bamberg war schon immer wie eine Heimat für mich", sagt Gavel zum Wechsel nach Bamberg, in die selbst ernannte "Freak City" des deutschen Basketballs.