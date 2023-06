Deutscher Basketball-Meister: Wie Ulm und Neu-Ulm den Titelgewinn feiern

Champagner-Fontänen und Konfetti-Regen in Orange: Fans und Spieler von Ratiopharm Ulm haben den Titelgewinn bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Am Samstag ging die Party weiter.

Konfetti-Regen in der Vereinsfarbe Orange, Sekt-Fontänen, Umarmungen, Freudentränen: Die Ratiopharm-Arena war bis zum Samstagmorgen im Meisterschaftsrausch. Am Samstagnachmittag ging das Feiern weiter: Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Ulm und einer Party auf dem Münsterplatz.

Samstag: Basketballer fahren mit dem "Meistertruck" auf den Münsterplatz

Am Samstagnachmittag hat sich das Basketball-Team ins Goldene Buch der Stadt Ulm eintragen - allerdings ohne dass Fans dabei sind. Ab 17:30 Uhr haben die Fans dann wieder mitgefeiert. Mit einem "Meistertruck" fuhr der frisch gebackene Deutsche Meiter von Neu-Ulm nach Ulm - begleitet von tausendne Fans. Auf dem Münsterplatz feierten die Basketballer zusammen mit den Fans die erste Meisterschaft der Vereinsgeschicht - inklusive Autogrammstunde. "Im Anschluss daran findet die ultimative Afterparty im Cocomo Club (Hirschstraße) statt", schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Freitag - der Tag des Titelgewinns in der Ratiopharm Arena

Mit der Schlusssirene stürmten am Freitagabend die Fans aufs Spielfeld, Spieler mischten sich in die Publikumsreihen. Die Ratiopharm Arena im Ausnahmezustand: Mit dem bei Meisterschaften üblichen Konfettiregen begnügten sich die Spieler und Verantwortlichen nicht: Finalheld Yago dos Santos und seine Kollegen genossen noch auf dem Feld ein ganzes Set an Zigarren und verwüsteten feierlich das Parkett in der Arena. "Das wird ein Wochenende, was nicht so leicht zu vergessen sein wird. Ich hoffe, dass ich mich noch an ein paar Sachen erinnern kann, denn es wird viel Alkohol fließen", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath der Deutschen Presse-Agentur.

In der Stadt hingegen war unmittelbar nach dem Titelgewinn nicht viel von der Feierlaune zu spüren. Ein kleiner Autocorso setzte sich in Bewegung, Fans schwenkten Fahnen. Die große Sause konzentrierte sich auf die Halle.