Mit Erfolgen kennt sich Thorsten Leibenath aus. Im Juni gewann der Ulmer Sportdirektor mit seinem Team überraschend die deutsche Basketball-Meisterschaft. Jetzt blickt er für SWR Sport auf die erfolgreiche WM der Nationalmannschaft und auf den Gegner im Halbfinale: Topfavorit USA.

Deutschland ist im Basketball-Fieber. Die DBB-Auswahl steht nach 21 Jahren wieder in einem Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft. Auch Thorsten Leibenath ist begeistert vom deutschen Team. "Das ist erneut ein riesiger Erfolg. Das Abschneiden im letzen Jahr bei der EM war schon sensationell und auch die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist", sagte der Sportdirektor von ratiopharm Ulm im Gespräch mit SWR Sport. "Hier hat die deutsche Nationalmannschaft nahtlos angeknüpft. Sie überzeugt mit ihrer Performance und die Resultate sprechen ebenfalls für sich."

Dass sich das deutsche Team auch noch für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert hat, ist für Ulms Sportdirektor nicht hoch genug zu bewerten. "Sich für eine WM zu qualifizieren und dort gut zu spielen, ist das Eine. Aber eine Olympia-Qualifikation zu erreichen, wo das Teilnehmerfeld deutlich kleiner ist, ist nochmal deutlich schwerer."

Mannschaftliche Geschlossenheit als Erfolgsrezept

Das DBB-Team hat für Leibenath neben seinen herausragenden Akteuren wie NBA-Profi und Kapitän Dennis Schröder oder den Wagner-Brüdern Franz und Moritz, die ebenfalls in der besten Basketball-Liga der Welt aktiv sind, noch ein großes Pfund: "Wir haben die individuelle Klasse. Aber auch die Tatsache , dass die Spieler jetzt schon über einen längeren Zeitraum zusammenspielen und auch gerne zusammenspielen sorgt dafür, dass sie mannschaftlich geschlossen sind und auch über Tiefe im Kader verfügen."

Gegen Topfavorit USA nicht verstecken

Jetzt wartet auf das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag (14:40 Uhr) der Topfavorit USA. Gespickt mit jungen Profis aus der NBA, für die das Ziel ganz klar der WM-Titel ist. In der Vorbereitung in Abu-Dhabi verlor die deutsche Mannschaft einen Test gegen die USA nur knapp. Für Leibenath zumindest eine Art Hoffnungsschimmer, der zeigt, dass "man den USA, die ganz klarer Favorit sind, trotzdem auf Augenhöhe begegnen" könne.

Doch der 48-Jährige glaubt, dass die Amerikaner aufgrund des Vorbereitungs-Matches die deutschen Basketballer im Halbfinale nicht unterschätzen werden. "Wenn die USA ernst machen, dann ist das wirklich ein sehr schwer zu knackender Gegner, wie schon die Italiener im Viertelfinale feststellen mussten. Deutschland muss sich aber auf keine Fall verstecken, Anders als noch vor zehn oder 15 Jahren sind die USA kein unlösbarer Gegner mehr." US-Coach Steve Kerr hatte bereits im Vorfeld die DBB-Auswahl gelobt. Auch eine Warnung an seine eigenen Spieler.