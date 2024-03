per Mail teilen

Die MHP Riesen Ludwigsburg unterliegen zum Abschluss der Gruppenphase in der Basketball-Champions-League den Telekom Baskets Bonn. Für die Riesen setzt sich damit eine schwarze Serie fort.

Mittlerweile haben die Ludwigsburger saisonübergreifend die letzten acht Begegnungen gegen die Telekom Baskets verloren. Am Mittwochabend unterlagen die Riesen mit 81:85 (49:52) in heimischer Halle. Beste Werfer waren der Ludwigsburger Silas Melson mit 23 Punkten. Für Bonn traf Glynn Watson (17) am häufigsten.

Schon vor dem abschließenden Gruppenspiel standen beide Teams als Viertelfinal-Teilnehmer fest. Offen war noch, wer als Gruppenerster in die Runde der letzten Acht einzieht und damit den Vorteil hat, mit einem Heimspiel in die Best-of-Three-Serie zu starten. Die Ludwigsburger benötigten für Tabellenplatz eins einen Sieg mit fünf Punkten Unterschied, um den direkten Vergleich nach der Hinspiel-Pleite für sich zu entscheiden.

Riesen kommen durch Lauf zurück ins Spiel

Die Gäste erwischten jedoch den etwas besseren Start. Nach gut vier Minuten führten die Bonner mit 11:8. Die Riesen kämpften sich in die Partie. Mit zwei Dreiern in Folge glich das Team von Josh King zum 18:18 aus. Dann aber verloren die Ludwigsburger etwas den Faden, nach dem ersten Viertel stand es 25:31.

In den zweiten zehn Minuten zogen die Bonner zunächst auf 42:30 davon, bevor sich die Riesen mit einem 9:0-Lauf zurückmeldeten. Im Anschluss verlief die Partie ausgeglichen, zur Pause lagen die Ludwigsburger mit 49:52 zurück.

Ludwigsburg erkämpft sich die Führung

Die Riesen kamen hellwach aus der Halbzeitpause und drehten die Begegnung innerhalb von fünf Minuten. Statt wie weite Teile der ersten Hälfte einem Rückstand hinterherzulaufen, lag das King-Team plötzlich mit 59:54 vorne. Die Führung hielt bis zum Ende des dritten Viertels - 66:63.

Im Schlussviertel wirkten die Bonner dann konzentrierter, während sich die Riesen zu viele Unkonzentriertheiten leisteten. Fünf Minuten vor dem Ende lagen die Ludwigsburger mit 71:75 zurück. Die Gastgeber steckten bis zum Ende nicht auf, konnten die Pleite aber nicht mehr abwenden. Unter anderem, weil sie in den Schlussminuten drei Freiwürfe in Folge verwarfen.

Die Auslosung des Viertefinals findet am Donnerstag statt, dann wird auch der Spielort des Final-Four-Turniers bekanntgegeben. Die Spiele der Viertelfinals finden in den ersten drei April-Wochen statt.