Kanuslalom: Olympia-Siegerin Funk löst Ticket für Paris 2024

Ricarda Funk, Olympia-Siegerin von Tokio, ist auch in Paris bei den Kanuslalom-Wettbewerben dabei. Die Qualifikation war für die Athletin vom KSV Bad Kreuznach emotional.

Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte sie Geschichte geschrieben und die erste Goldmedaille für das deutsche Team geholt. Auch bei den Olympischen Spielen 2024 ist Ricarda Funk im Kajak-Einer dabei: Die 32-Jährige vom KSV Bad Kreuznach hat sich ihr Ticket für die Kanuslalom-Wettbewerbe in Vaires-Sur-Marne, vor den Toren der französischen Hauptstadt Paris, gesichert.

"Eine Olympia-Quali ist gefühlt das Härteste, was es gibt. Das gerade sind die härtesten zwei Wochen seit den letzten fünf Jahren", sagte Funk sichtlich gerührt: "Es ist gefühlt härter als die Olympia-Teilnahme, weil man einfach abliefern muss."

Grundstein in Augsburg, Olympia-Ticket in Markkleeberg

Bereits am vergangenen Wochenende hatte Funk in Augsburg den Grundstein für ihre erneute Olympia-Teilnahme gelegt. Mit ihrem Sieg am Samstag bei der deutschen Qualifikation in Markkleeberg verwies sie Elena Lilik von den Kanu-Schwaben Augsburg auf Rang zwei.

Damit kann Funk bei der internen Nominierungswertung des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) beim abschließenden Lauf am Sonntag nicht mehr verdrängt werden. "Man muss performen. Alles, was zählt, ist Platz eins. Platz zwei ist leider zu schlecht", sagte die Weltmeisterin von 2021 und 2022 unter Tränen: "Das ist mental eine riesige Herausforderung. Es waren nicht nur die letzten zwei Wochen, es waren die letzten Monate, die echt nicht einfach waren."